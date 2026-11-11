'Doğa Dostu Çocuk Yılı' başladı

Projenin ana mesajı ise “Doğayı Tanı, sev, keşfet, koru, çoğalt” oldu.

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Lansmanda yazarlar, iş birliği yapılan içerik üreticileri ve influencerlar, okurlar, çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Proje yılının başlangıcını paylaşırken yıl boyunca okullarda uygulanacak çalışmaların ilk örnekleri etkinlik alanında hayata geçirildi.

Timaş Yayın Grubu, İyilik Serüveni’ne 2024–2025 döneminde İyilik Yılı, 2025–2026 döneminde Nezaket Yılı ile başlamıştı. 2026–2027 dönemini kapsayan yeni projeyle çocukların doğayı tanımaları, sevmeleri ve keşfetmeleri, doğayı korumaya yönelik sorumluluk üstlenmeleri amaçlanıyor. Projenin ana mesajı ise “Doğayı Tanı, sev, keşfet, Koru, çoğalt” oldu.

Atık getiren içeri girdi

Lansmanda geri dönüşüm farkındalığı, etkinlik girişinde başlatıldı. “Lansmana giriş biletin: Atık!” mesajıyla davetliler, yanlarında getirdikleri kâğıt ve plastik atıkları giriş alanındaki geri dönüşüm kutularına bıraktı. Uygulamayla geri dönüşümün günlük hayatta atılabilecek küçük adımlarla başlayabileceği vurgulandı.

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Panelin konuşmacıları çocuklar oldu

Lansmanın öne çıkan bölümlerinden biri, “Çocukların Söyleyecekleri Var!” başlıklı panel oldu. Rüzgar Kaya, Erva Mina Kıloğlu ve Ata Kahraman Çamlıoğlu’nun katıldığı panelde çocuklar, doğayla kurdukları bağı, çevrelerinde gözlemledikleri sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Panel, çocukların çevre konusunda yalnızca farkındalık kazanan değil, düşünce ve önerileriyle sürece katılan bireyler olduğunu vurguladı.

Çocukların mesajları bildiriye dönüşecek

Etkinlik alanındaki özel cam kutu, çocukların doğaya dair düşünce, hayal ve dileklerini yazabilecekleri bir alan sundu. Alınan bu mesajlardan Çocukların Doğa Bildirisi hazırlanarak dijital ve basılı bir kitapçıkla kamuoyuna sunulacak.

Öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Lansman alanında Hasan Özaydın İlkokulu öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladığı çalışmalar da sergilendi. Öğrenciler, atık malzemeleri yaratıcı ürünlere dönüştürerek geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme konusunda örnek oluşturdu. Okul Müdürü Gülşen Rabia Çatak da Timaş Yayın Grubu’nun çocuklar için farkındalık yaratacak bu yeni yıl teması için teşekkür ederek öğrencilerin çalışmaları ve doğa farkındalığı üzerine kısa bir konuşma yaptı.

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Mehmet Gönen’le söyleşi

Yazar Mehmet Gönen, Dünyayı Değiştiren Pismaniye kitabından hareketle çocuklarla ve yetişkinlerle doğa, geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine interaktif bir söyleşi yaptı. Gönen, yaşadığımız dünyayı korumanın yolunun, onu seven ve değerini bilen nesiller yetiştirmekten geçtiğini belirterek, “Biz de çocuklarımızın doğayı yalnızca keşfeden değil, onun için sorumluluk alan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Etkinlik alanında Gönen minik okurları için kitaplarını da imzaladı.

Sen De Uçur deneyimi

Çamlıoğlu NEO iş birliğiyle hazırlanan “Sen De Uçur” deneyiminde, geri dönüştürülmüş kâğıtlardan önceden hazırlanmış uçaklar katılımcılara dağıtıldı. Etkinliğin kapanışında çocuklar ve yetişkinler, uçaklarını Sen De Uçur Uçuş Portalı’ndan birlikte uçurdu.

Yılın şarkısı

Vugar Hasani’nin katkısıyla hazırlanan “Hasta Pasta – Masmavi Bir Dünya” şarkısı da lansmanda yer aldı. Hasani, şarkının proje ile ilişkisini ve ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaştı.

Doğa Koridoru’nun ilk örneği

Yıl boyunca okullarda uygulanması planlanan Doğa Koridoru’nun ilk örneği lansman alanında kuruldu. Doğa temalı görsel ve içeriklerle hazırlanan alan, çocuklara doğayı tanıma, çevrelerini keşfetme ve doğa hakkında düşünme imkânı sundu.

Doğa temalı kitaplar ve imza buluşmaları

Lansman alanında, Timaş Yayın Grubu’na bağlı markaların doğa temalı çocuk kitaplarından oluşan bir seçki sergilendi. Katılan yazarlar imza buluşmalarında okurlarıyla bir araya geldi. Yayın grubu, proje yılı boyunca çocukların doğayla bağ kurmasını destekleyen yeni kitapları yayımlamayı sürdürecek.

Proje yıl boyunca sürecek

Doğa Dostu Çocuklar Yılı, lansmanın ardından 2026–2027 dönemi boyunca okullarda doğa temalı uygulamalar, yazar buluşmaları, öğretmenlere yönelik içerikler ve farklı kurumlarla geliştirilecek iş birlikleriyle devam edecek.