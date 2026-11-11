'Doğa Dostu Çocuk Yılı' başladı

11/11/2026, Çarşamba18:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Ücret sistemi sadeleşiyor11 Kasım 2026 18:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Bakanlık yeni yasa taslağı için düğmeye bastı: Kolon ve katlar gözetim altında tutulacak11 Kasım 2026 17:48 ÇarşambaSON DAKİKA
İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı11 Kasım 2026 17:27 ÇarşambaSON DAKİKA
COP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturdu11 Kasım 2026 17:15 ÇarşambaSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edin11 Kasım 2026 16:45 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
COP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturduAraç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edinBir kentimiz ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyorTrafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edinA Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

'Doğa Dostu Çocuk Yılı' başladı

17:49, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Projenin ana mesajı ise “Doğayı Tanı, sev, keşfet, koru, çoğalt” oldu.

Timaş Yayın Grubu’nun İyilik Serüveni kapsamında yürüttüğü projelerin üçüncüsü olan Doğa Dostu Çocuk Yılı, Emaar Square AVM’de XPZONE’nin ev sahipliği ve iş birliğiyle düzenlenen lansmanla başladı.

Lansmanda yazarlar, iş birliği yapılan içerik üreticileri ve influencerlar, okurlar, çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Proje yılının başlangıcını paylaşırken yıl boyunca okullarda uygulanacak çalışmaların ilk örnekleri etkinlik alanında hayata geçirildi.

Timaş Yayın Grubu, İyilik Serüveni’ne 2024–2025 döneminde İyilik Yılı, 2025–2026 döneminde Nezaket Yılı ile başlamıştı. 2026–2027 dönemini kapsayan yeni projeyle çocukların doğayı tanımaları, sevmeleri ve keşfetmeleri, doğayı korumaya yönelik sorumluluk üstlenmeleri amaçlanıyor. Projenin ana mesajı ise “Doğayı Tanı, sev, keşfet, Koru, çoğalt” oldu.

Atık getiren içeri girdi

Lansmanda geri dönüşüm farkındalığı, etkinlik girişinde başlatıldı. “Lansmana giriş biletin: Atık!” mesajıyla davetliler, yanlarında getirdikleri kâğıt ve plastik atıkları giriş alanındaki geri dönüşüm kutularına bıraktı. Uygulamayla geri dönüşümün günlük hayatta atılabilecek küçük adımlarla başlayabileceği vurgulandı.

Panelin konuşmacıları çocuklar oldu

Lansmanın öne çıkan bölümlerinden biri, “Çocukların Söyleyecekleri Var!” başlıklı panel oldu. Rüzgar Kaya, Erva Mina Kıloğlu ve Ata Kahraman Çamlıoğlu’nun katıldığı panelde çocuklar, doğayla kurdukları bağı, çevrelerinde gözlemledikleri sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Panel, çocukların çevre konusunda yalnızca farkındalık kazanan değil, düşünce ve önerileriyle sürece katılan bireyler olduğunu vurguladı.

Çocukların mesajları bildiriye dönüşecek

Etkinlik alanındaki özel cam kutu, çocukların doğaya dair düşünce, hayal ve dileklerini yazabilecekleri bir alan sundu. Alınan bu mesajlardan Çocukların Doğa Bildirisi hazırlanarak dijital ve basılı bir kitapçıkla kamuoyuna sunulacak.

Öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Lansman alanında Hasan Özaydın İlkokulu öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladığı çalışmalar da sergilendi. Öğrenciler, atık malzemeleri yaratıcı ürünlere dönüştürerek geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme konusunda örnek oluşturdu. Okul Müdürü Gülşen Rabia Çatak da Timaş Yayın Grubu’nun çocuklar için farkındalık yaratacak bu yeni yıl teması için teşekkür ederek öğrencilerin çalışmaları ve doğa farkındalığı üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Mehmet Gönen’le söyleşi

Yazar Mehmet Gönen, Dünyayı Değiştiren Pismaniye kitabından hareketle çocuklarla ve yetişkinlerle doğa, geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine interaktif bir söyleşi yaptı. Gönen, yaşadığımız dünyayı korumanın yolunun, onu seven ve değerini bilen nesiller yetiştirmekten geçtiğini belirterek, “Biz de çocuklarımızın doğayı yalnızca keşfeden değil, onun için sorumluluk alan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Etkinlik alanında Gönen minik okurları için kitaplarını da imzaladı.

Sen De Uçur deneyimi

Çamlıoğlu NEO iş birliğiyle hazırlanan “Sen De Uçur” deneyiminde, geri dönüştürülmüş kâğıtlardan önceden hazırlanmış uçaklar katılımcılara dağıtıldı. Etkinliğin kapanışında çocuklar ve yetişkinler, uçaklarını Sen De Uçur Uçuş Portalı’ndan birlikte uçurdu.

Yılın şarkısı

Vugar Hasani’nin katkısıyla hazırlanan “Hasta Pasta – Masmavi Bir Dünya” şarkısı da lansmanda yer aldı. Hasani, şarkının proje ile ilişkisini ve ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaştı.

Doğa Koridoru’nun ilk örneği

Yıl boyunca okullarda uygulanması planlanan Doğa Koridoru’nun ilk örneği lansman alanında kuruldu. Doğa temalı görsel ve içeriklerle hazırlanan alan, çocuklara doğayı tanıma, çevrelerini keşfetme ve doğa hakkında düşünme imkânı sundu.

Doğa temalı kitaplar ve imza buluşmaları

Lansman alanında, Timaş Yayın Grubu’na bağlı markaların doğa temalı çocuk kitaplarından oluşan bir seçki sergilendi. Katılan yazarlar imza buluşmalarında okurlarıyla bir araya geldi. Yayın grubu, proje yılı boyunca çocukların doğayla bağ kurmasını destekleyen yeni kitapları yayımlamayı sürdürecek.

Proje yıl boyunca sürecek

Doğa Dostu Çocuklar Yılı, lansmanın ardından 2026–2027 dönemi boyunca okullarda doğa temalı uygulamalar, yazar buluşmaları, öğretmenlere yönelik içerikler ve farklı kurumlarla geliştirilecek iş birlikleriyle devam edecek.

Başlıklar :Timaş Yayın Grubudoğaeğitim
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

'Doğa Dostu Çocuk Yılı' başladı
Projenin ana mesajı ise “Doğayı Tanı, sev, keşfet, koru, çoğalt” oldu.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet