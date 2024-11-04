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Hamas lideri Sinvar'ın otopsi sonuçları belli oldu: Şehit olmadan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş

Hamas lideri Sinvar'ın otopsi sonuçları belli oldu: Şehit olmadan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş

Zeynep Karçığa
16:184/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Yahya Sinvar.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Yahya Sinvar.

İşgalci İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı.

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.


Hamas liderinin ailesiyle
mektupla 1 veya 1,5 ayda
bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de şehit olduğu saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.


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Hamas lideri Sinvar'ın otopsi sonuçları belli oldu: Şehit olmadan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş
Dünya / Ortadoğu
04 Kasım, Pazartesi

İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit düştü

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.


Sinvar, 16 Ekim'de
Gazze'nin güneyindeki Refah'ta
İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit oldu.

Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyordu.


YouTube
Hamas lideri Sinvar'ın otopsi sonuçları belli oldu: Şehit olmadan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yememiş
Dünya / Ortadoğu
04 Kasım, Pazartesi

Yanında İsrailli esirler yoktu

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatışırken şehit düştüğü ortaya çıkmıştı.


#İsrail
#Yahya Sinvar
#Filistin

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