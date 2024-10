Bir direnişin portresi Yahya Sinvar

ZULMÜ HER YÖNÜYLE YAŞAMIŞ BİR LİDER

7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Harekatı’nın İsrail’e vurduğu darbe Batı başkentlerinde İsrail’in katliamlarını temize çıkarmak için kullanılırken, ülkemizdeki çekingen İsrail destekçilerinin 7 Ekim’i bir milat olarak görerek Filistinlilerin yaşadıklarını itibarsızlaştırmaya çalıştıkları bir araca dönüştürülmeye çalışılmıştı. Ancak her şeyi 7 Ekim 2023’ten başlatmaya çalışanlara en büyük cevap yine Aksa Tufanı’nın mimarlarından olan Yahya Sinvar’ın hayatında gizli.

İsrail şu aşamada Gazze’de katliamlarına devam ederken diğer yandan Lübnan’ı da Hizbullah bahanesiyle ateşe sürükleyerek yayılmacılığını sürdürüyor. Ancak İsrail yayılmacılığı, bölgede kendisine karşı çıkacak bir Arap rejimi olmaması ve İran’ın tüm vekil unsur ağına rağmen İsrail’le karşılaşmaktan kaçınması sebebiyle cevapsız kalıyor. Bunun yanı sıra İsrail’in 7 Ekim sonrası içine düştüğü güvenlik paranoyası ve Netanyahu yönetiminin savaşın devamına muhtaç olması sebebiyle de İsrail sonsuz savaşlar döngüsüne hapsolmuş durumda. Şu aşamada ciddi bir karşılık görmese ve her yaptığı Biden yönetimi tarafından temize çıkarılsa da İsrail bu sonsuz savaşlar döngüsünde devam ettiği müddetçe bölgede ciddi anlamda nefret biriktirdiği gibi bölge halkları nezdinde kendisiyle mücadele edecek yeni hareketlerin oluşmasına da zemin hazırlıyor.

Bir diğer durum ise, Sinvar’ın son anlarını gösteren görüntülerin İsrail iç kamuoyunda ve Batıda İsrail’in gücünü vurgulayacak ve Sinvar’ı aşağılayacak olması hayaliyle yayılması, İsrail’in tüm bölgede ve hakkaniyetli her insanın gözünde Sinvar ve Filistin direnişini onurlandırdı. Dolayısıyla bunun Gazze’de ve Hamas içerisinde de böyle bir etki doğurduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. Ayrıca İsrail’in Hamas’ı yok etme bahanesiyle girdiği Gazze’de Hamas’ı yok etmekten oldukça uzak olduğu da düşünüldüğünde İsrail ya Gazze’deki işgalini kalıcı hale getirmeye çalışacak ya da Gazze’den çıkarken bölgeyi tekrar Hamas’a teslim etmek zorunda kaldığı bir açmaz üretmektedir. Tüm bunlar sebebiyle eğer Gazze’de bir “ertesi gün” olacaksa o günün en önemli aktörünün Hamas olacağı rahatlıkla söylenebilir.

ABD başkanlık seçimlerinde adayların, Amerikan siyasetinde sıradan sayılabilecek bir şekilde İsrail’e destek yarıştırmaktan bile öte soykırım girişimine ve Siyonizm’in hayallerine arka çıkmaya çalıştığı şu şartlarda, Netanyahu’nun duracağını ve katliamları sonlandıracağını düşünmek oldukça isabetsiz olacaktır. Ancak her ne olursa olsun Yahya Sinvar’ın doğumundan şehadetine kadar her an gösterdiği gibi Filistin direnişi de 100 yıldır olduğu gibi Siyonist terörü ve İsrail katliamlarına karşı vatan mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. İsrail’in çöken propaganda doktrini yerine ABD’nin desteği bu gerçeği perdelese de Filistin direnişinin ve Hamas’ın daha birçok Heniye ve Sinvar yetiştireceğini hep birlikte göreceğiz…