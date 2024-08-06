İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar seçildi.
Yahya Sinvar kimdir?
Hamas hareketinin önde gelen isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisleri görevlilerini takip eden "Mecd" olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusu olarak tanınıyor.
Han Yunus doğumlu 61 yaşındaki Sinvar, son olarak Hamas'ın Gazze Şeridi'nden sorumlu lideri olarak görev yapıyordu.
Hamas'ın iç yapılanması nasıl? Lider nasıl belirleniyor?
Hamas Hareketi'nin iç yapılanması, Askeri Kanat ve Siyasi Kanat olarak ikiye ayrılırken siyasi kanat, üçlü bir yapılanmadan oluşuyor.
Siyasi kanadın en üst kademesi olan Haniye'nin oturduğu Siyasi Büro Başkanlığı koltuğu, aynı zamanda örgütün liderlik koltuğu.
Merkez Şura Konseyi ve İcra Komitesi'nin oluşturduğu 50 üyeli Şura Meclisi, Ağustos 2021'de Meşal'i Diaspora Sorumluluğuna atayarak yerine Gazze Sorumlusu Haniye'yi çekmişti.