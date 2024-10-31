Eski İsrail Başbakanı Olmert: Asıl düşman Hamas değil Netanyahu'dur

Eski Başbakan Ehud Olmert ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İşgalci İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert, İsrail için asıl düşmanın Hamas, Hizbullah ya da İran olmadığını, bilakis İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu dile getirdi. Olmert'in bu açıklamasının ardında, ikilinin siyasi çekişmesinin yanı sıra mezhepsel farklılık da bulunuyor. Netanyahu'nun iktidardaki partisi Likud'a Mesiyanik Yahudileri doldurması Olmert'i çileden çıkarmış vaziyette. Mesiyanik Yahudiler, Arz-ı Mev'ud safsatasının başını çeken radikal Yahudi gruplardan biri.
Terör devleti İsrail'in 2006-2009 yılları arasında 12. Başbakanlığını yapan
Ehud Olmert
, ABD merkezli yayın kuruluşu CNN televizyonuna röportaj verdi. Olmert, röportajında
çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski başbakan, İsrail için
gerçek düşmanın Hamas, Hizbullah ya da İran'dan ziyade
İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi.
Olmert'in bu ifadeleri, İsrail basınında da çokça yer alan
uzun süreli siyasi tartışmalara
ivme kazandırdı.
"Bunlar kafayı yemiş!"
"Bunlar kafayı yemiş!"
İsrail'in 12. Başbakanı Ehud Olmert, Amerikan CNN kanalına verdiği röportajda
iktidardaki Binyamin Netanyahu'yu ağır ithamlarla eleştirdi.
7 Ekim 2023'te Hamas Hareketi'nin başlattığı Aksa Tufanı sonrası
yaşanan kayıplardan
Netanyahu hükümetini sorumlu tutan Olmert, "Bunlar Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak etmek istiyor,
asla gerçekleşemeyecek
bir şeye inanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Olmert,
Netanyahu'nun partisi Likud'un içerisindeki
Mesiyanik Yahudilere de sert çıktı.
Orta Doğu'da giderek yayılan
savaşın müsebbibi olarak
bu Yahudileri
işaret eden
eski başbakan, "Bunlar
kafayı yemiş aşırı radikal Yahudiler"
sözlerini sarf etti.
Mezhep kavgası yeni değil
Mezhep kavgası yeni değil
İsrailli siyasetçi Ehud Olmert'in bu sözleri, aslında İsrail tarafından işgal edilen topraklarda yaşayan
Yahudilerin temel sorunlarından birini
açığa vuruyor. İktidardaki Likud partisi içerisinde
gittikçe yayılan Mesiyanik Yahudilerin
önünü bizzat
Başbakan Netanyahu
açmış, bu olay İsrail medyasında
uzun süreli tartışmalara
neden olmuştu.
Ehud Olmert ile Binyamin Netanyahu arasındaki
siyasi anlaşmazlık ve diplomatik kavga
da aslında bu
radikal düşüncenin oluşturduğu kaosa
dayanıyor. Olmert, İsrail'de 'ılımlı' tanınan siyasetçiler arasında ve bölgede
bir Filistin Devleti'nin varlığını
kabul ediyor.
Mesiyanik Yahudilik nedir?
Mesiyanik Yahudilik nedir?
Mesiyanik düşüncenin temelinde,
Hz. İsa’nın bir Yahudi olduğu
inancı yatıyor. Mesih’in dünyaya tekrardan gelip
Yahudileri kurtaracağı düşüncesi
hakim. Bu Yahudiler, sadece Filistin topraklarında değil,
Arz-ı Mev’ud safsatası
için bölgedeki tüm ülke
toprakları üzerinde hak iddia
ediyor.
Evanjelizm
inancına da oldukça benzeyen bu inanış, içerisinde İsa Mesih’in yeniden zuhuru için
Orta Doğu’yu kaosa sürükleme
fikrini barındırıyor. Bu inanışa sahip Yahudiler, sürekli Batı Şeria'daki
Filistin yerleşimlerine baskınlar
düzenleyerek
katliam yapıyor.
İsrail hukukuna dahi aykırı bir eylem olmasına rağmen
bu katliamlara
Netanyahu hükümeti tarafından
göz yumuluyor.
Yahudi ailelerin çocuklarıyla
kurdukları ‘toprak iddiası’ diyalogları da iktidardaki Mesiyanik Yahudilerin oluşturdukları
eğitim sistemiyle alakalı.
1960’larda bu ideayla büyütülen Yahudi çocuklar şimdilerde
“Filistin bizim”
derken, şu anda büyütülen Yahudi çocuklar ise
“Lübnan bizim”
diyor.
Peki,
yarın
büyütülecek Yahudiler
hangi ülkenin toprakları
üzerinde hak iddia edip
“Burası benim”
diyecek?
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#7 Ekim 2023