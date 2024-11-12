Bakan Bolat’tan CHP’li vekillere tepki: İsrail ile en çok dost olan sizsiniz

“2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır”