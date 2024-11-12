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Bakan Bolat büyüme rakamlarını açıkladı: 1 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılmıştır

Bakan Bolat büyüme rakamlarını açıkladı: 1 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılmıştır

10:3112/11/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı ilk 6 ay sonunda, yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 1 trilyon 202 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilemiş, 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir ise %24,2 artışla 13.243 dolara ulaşmıştır" dedi" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.


Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.


Komisyonda Ticaret Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.


Bakan Bolat,
"2024 yılı ilk 6 ay sonunda, yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 1 trilyon 202 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilemiş, 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir ise %24,2 artışla 13.243 dolara ulaşmıştır. Bu yıl 1 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılmıştır"
ifadelerini kullandı



#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

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