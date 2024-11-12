Bakan Bolat büyüme rakamlarını açıkladı: 1 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılmıştır

"2024 yılı ilk 6 ay sonunda, yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 1 trilyon 202 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilemiş, 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir ise %24,2 artışla 13.243 dolara ulaşmıştır. Bu yıl 1 milyondan fazla vatandaşımız istihdama katılmıştır"