TUSAŞ ve Baykar havacılıkta ilk 50’de

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları, şirketler bazında da kendisini gösteriyor. Ülkemizin milli hava aracı üreticileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı. Havacılık sektörüne yönelik global yayın organı FlightGlobal adına Counterpoint Market Intelligence tarafından yapılan derlemede 2023 faaliyetleri doğrultusunda sektörün en büyük 100 şirketine yer verildi.





100 HAVACILIK ŞİRKETİ LİSTESİNDE

Dünyaca ünlü yayın organı, listenin hazırlanmasında kullanılan bilgiler şirketlerin yıllık raporlarından ve kamuya açık belgeleri değerlendiriyor. 2023 yılına ait en büyük 100 havacılık şirketi listesinde Türkiye'den iki şirket yer aldı. TUSAŞ listede 38'inci sırada yer alırken, listeye ilk kez giren Baykar ise 49'uncu basamakta kendine yer buldu. ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ, GÖKBEY gibi platformları yurt içindeki ve dışındaki kullanıcıların kullanımına sunan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformlarını geliştirmeyi sürdürüyor. TUSAŞ, 2023'teki 2 milyar 674 milyon dolar satış rakamıyla havacılık sanayisindeki ilk 50 şirket arasında yer alma başarısına ulaştı.





1,8 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ BAŞARISI

Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye güçlü bir giriş yaptı. Bayraktar TB2 ile en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı ünvanına sahip olan Baykar, 2023'te bu başarıya Bayraktar AKINCI TİHA'yı da ekledi. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat şampiyonu oldu Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ın, halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5’i ihracata yönelik olarak yapıldı.





Boeıng ve aırbus zirveye geri döndü

Kovid-19 salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan sivil havacılıkta önemli bir geri dönüş yaşanırken, bu alanın en büyük aktörleri Boeing ve Airbus listenin zirvesindeki yerlerini geri aldı. Boeing 77 milyar 794 milyon dolar satış rakamıyla listede ilk sıraya yerleşti. Boeing'i 70 milyar 829 milyon dolarla Airbus izledi. Savunma sanayisine yönelik havacılık çözümleri ağırlıkta olan RTX 68 milyar 920 milyon, Lockheed Martin 67 milyar 571 milyon, Northrop Grumman 39 milyar 290 milyon dolar satış rakamlarıyla Boeing ve Airbus'ı takip etti. Listede GE Aerospace 31 milyar 770 milyon dolar ile 6, Safran 25 milyar 107 milyon dolar ile 7, L3Harris 19 milyar 419 milyon dolar ile 8, Leonardo 16 milyar 549 milyon dolar ile 9, BAE Systems 14 milyar 757 milyon dolar ile 10. sırada yer aldı.











