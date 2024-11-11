Sektörde bir ilk olacak: Yüksek hızlı şarj istasyonu OtoPriz Türkiye’nin her bölgesinde hizmete girdi

“Elektrikli araç hızlı şarj istasyonu markamız OtoPriz ile hem karbon salımının azaltılmasına hem de çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Şu an 250 şarj soketinin bulunduğu bir altyapı kurmuş durumdayız ve bu altyapının yüzde 95’i yüksek hızlı şarj kapasitesine sahip.” bilgisini verdi. Yüksek hızlı ve çevre dostu şarj teknolojilerini ülke genelinde daha erişilebilir kılarak Türkiye’nin karbon net sıfır geleceğinde önemli bir rol üstlendiklerini dile getiren Oruncak, “Elektrikli araç kullanıcılarına en modern, çevre dostu ve yenilikçi şarj çözümlerini sunmaya kararlıyız.”