Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Elektrikli otomobillerin her 50 park yerinden birinde şarj istasyonu zorunlu olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikli otomobillerin her 50 park yerinden birinde şarj istasyonu zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli otomobilin şarj ünitelerinin yapım sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan birinin Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. Her 50 park yerinden biri elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli otomobilin şarj ünitelerinin yapım sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin yerli otomobilinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini anımsatan Kurum, kendilerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve ilgili kuruluşların süreci yakından takip ettiğini söyledi.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi ÇED raporunu onayladıklarını aktaran Kurum, Türkiye'nin yerli otomobili projesinde önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirtti.

TOGG’a rakip geliyor: Öğrenciler yaptı en iyi ödülünü kazandı
EKONOMİ
TOGG’a rakip geliyor: Öğrenciler yaptı en iyi ödülünü kazandı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü açıkladı: Hedefimiz, yerli otomobilin bataryasını üretmek
GÜNDEM
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü açıkladı: Hedefimiz, yerli otomobilin bataryasını üretmek

"ÇED raporunu onayladık"

Kurum, "Gemlik'te yerli otomobilin üretimine ilişkin artık hiçbir engel yok. Yerin tahsisini gerçekleştirdik, ÇED raporunu onayladık, fiilin de zaten inşaatlar başlamış durumda." ifadelerini kullandı. Yerli otomobil projesini yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu konusunda mevzuat çalışmalarını da yaptıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "Yerli otomobilimizin 2023 yılında yola çıkmasıyla birlikte konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Buna ilişkin de hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği'nde hem de İmar Yönetmeliği'nde düzenlemeler yapacağız. Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle birlikte her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor."

Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil
FOTOĞRAF 9
Title
Makine, elektronik, bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendislikleri ile işletme bölümlerinden öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan takım, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için 2 yıl önce başlattıkları projede hedef büyüttü. İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye üçüncüsü olan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team ekibi, EVA 2 ve EVA Otonom isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araç geliştirdi.
Title
Yerli ve milli olarak üretilen yeni araçlarda verimlilik ön plana çıktı. Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere birçok firma sponsorluğunda geliştirilen yeni araçlar, 4-5 saatte şarj oluyor ve 200 kilometre hıza ulaşıyor.
Title
“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ ÖNEMSİYORUM” <br> <br> Elektrikli aracın tanıtımında konuşan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, bilimin ürettiklerinin vurgusunu yaparak, yerli üretime değindi. Altınbaş, “Üniversitelerin öğretmeden çok bilim üretme aşamasına geçmesi en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi...
Title
Öğrenmenin dışında bilimin üretildiğini görmek, insanlığına faydasına işler yapmak üniversitemizin hedeflerine ulaştığını görmek beni çok mutlu ediyor. Öğrencilere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bağcılar Belediyesi’nin bize inanarak yanımızda olması çok önemli, teşekkür ediyorum. Üretimde yerli ve milli olma anlayışını önemsiyorum, çalışmalarınız çok kıymetli” dedi.
Title
OTOMOBİLDEKİ BÜTÜN PARÇALARI ÖĞRENCİLER TASARLADI <br> <br> Yarışmalara katılmak için özel olarak elektrikli araç ürettiklerini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk ise, “TÜBİTAK’ın bizden istediği yerli 9 komponenti de üreterek EVA 2’yi tasarladık. Bazı zorunlu olduğumuz elektronik bileşenleri yurt dışından getirdik ama otomobildeki tüm parçaların tasarımı öğrencilere aittir. Elektrikli otomobilin yüzde 100 yerli olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Title
ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA KATILACAĞIZ <br> <br> Öğrencilerin tecrübe kazandığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Baştürk, “Öncelikli hedefimiz öğrencilerin derslerde gördüğü teorik bilgileri bir projede sıfırdan uygulama yapmalarını sağlamaktır. Böylece mezun olan öğrenci iş hayatına atıldığı zaman proje tecrübesi yaşamış oluyor. Elektrikli otomobilimizle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacağız” diye konuştu.
Title
180-200 KİLOMETRELİK HIZA ULAŞIYOR <br> <br> Sonuçtan çok memnun olduğunu belirten Baştürk, “Bu sene geliştirdiğimiz yeni motorumuz 180-200 kilometrelik hıza ulaşıyor. 4-5 saatte şarj oluyor. 2 yıl önce bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerdeki gayreti, isteği görünce büyük mutluluk yaşadık. İlk ürettiğimiz araçla TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olduk. Bizim için tarihi bir başarıdır...
Title
En büyük emek öğrencilerindir, gece, gündüz, hafta sonu ve tatil demeden çalıştılar. Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. TÜBİTAK’ın yürütücülüğünü yaptığı Teknofest teknoloji yarışmalarına katılmak için de EVA otonom geliştirildi. Arkadaşlar, elektrikli aracı hazır gövde ve şase üzerine elektromekanik dönüşümünü yaparak üretti. Bu yıl 2 araçla yarışmalara katılacağız” dedi
Title
Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil
Üniversiteden yüzde 100 yerli elektrikli otomobil
Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 30 öğrenciden oluşan 'EVA Team' ekibi, yeni elektrikli EVA-2 ve otonom araç EVA-Otonom'un tanıtımını yaptı. Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, araçların test sürüşü de yapıldı. Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, “Yeni araçlar 4-5 saatte şarj oluyor ve 200 kilometre hıza ulaşıyor. Otomobildeki tüm parçaların tasarımı öğrencilere aittir. Elektrikli otomobilin yüzde 100 yerli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Akaryakıt istasyonlarında şarj üniteleri de olacak

Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde elektrikli şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında zorunlu hale getirileceğini söyledi. Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirten Kurum, "Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan bir Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Bakan Kurum, yerli otomobille eş zamanlı olarak şarj ünitelerinin de tamamlanmış olacağını belirtti.

Yerli otomobilin merkez üssünde şaşırtan görüntü: Çatıda yetiştiriyor!
FOTOĞRAF 13
Title
Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde bir şirkette yönetici olarak çalışan Yusuf Karataş, mesleğini bırakarak yine Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir restoranı işletmeye başladı.
Title
Tarıma ilgisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıl önce Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir binanın çatısını organik bahçe olarak kullanıp meyve ve sebze yetiştirmeye karar verdi.
Title
Yaklaşık 700 metrekarelik alanda ektiği sebze ve meyveleri işlettiği restoranında kullandığını belirten Karataş, organik tarımla uğraşmanın kendisini hem dinlendirdiğini hem de mutlu ettiğini söyledi.
Title
Yusuf Karataş, Bilişim Vadisi’ne ilk defa bir star-up’ta idari işler yöneticisi olarak geldim. O vesileyle tanıştım Bilişim Vadisi’yle. Daha sonra Bilişim Vadisi’nde bir kafe-restoran ihtiyacı hissettim ve yaptığım proje de kabul edildi. 2 yıldır bu istikamette faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Burada tarımla ilgili toprak alanlar vardı binaların tepelerinde. Bu toprak alanların birinde 2 yıldır tarım yapmaktayım. Güzel neticeler almaya başladım.
Title
Sabah olunca buradan domateslerimizi, biberlerimizi toplayıp kahvaltıda kullanıyoruz. Öğle yemeğinde şefimiz gelip buradan biber topluyor. Burası bir nevi bizim pazarımız gibi oldu. Tarımla iştigal etmemiz baya bir ilgi odağı oldu” dedi.
Title
Tarımla uğraşmanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini belirten Karataş, sözlerin şöyle devam etti:
Title
Görenler en çok plazaların arasında bunu nasıl başardığıma şaşırıyor. Buranın sulamasını nasıl yaptınız diye soruyorlar. Her şeyi düşündüm tabii, genel müdürlük de bizim destekçimiz oldu. Özellikle pandemi döneminde 3 ayımı burada geçirdim gerek ot yolarak ya da burayı kazarak. Burası benim için esasen bir dinginlik alanı oldu.
Title
Bu işlerle uğraşmayı seviyorum, bir şey üretmeyi seviyorum. Binalar ruhsuzdur, bir bina dikersiniz içerisine insan da girer ama bir ruhu yoktur. Ona ruh katan bazı şeyler gereklidir. İşte burada yaptığım çalışma da bunlardan biri aslında. Biz bu vadiye ruh katmaya geldik. Burası ileride yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın merkezi olacak bu nedenle elimizden geldiğince çalışıyoruz.
Title
Kurduğu bahçesinde kar amacı gütmeyen bir çalışma yaptığını söyleyen Yusuf Karataş,
Title
Burada güvenlik görevlisinden tutun da, temizlik hizmeti yapan arkadaşlarımız, ofislerde çalışan arkadaşlarımız buradan ücretsiz bir şekilde sebze alabiliyor. Kim ne zaman isterse gelip toplayabilir, hatta ot yolabilir diyorum. Elinize tabağınızı ya da sepetinizi alıp istediğiniz kadar ürün alabilirsiniz ben burayı ticari bir kaygıyla yapmadım. Tamamen buraya bir kimlik kazandırmak ve kendi kendimi tatmin etmek için böyle bir girişimde bulundu. Son 2 yıldır da yaptığım işten çok memnunum bu işi büyüteceğim gibi duruyor” diye konuştu.
Title
Elde ettiği sebze ve meyvelerden dolayı hal alışverişinin büyük oranda azaldığını ifade eden Karataş,
Title
Buradaki alana çeri domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, yeşil sebzeler hatta kavun bile ektim. Birçok ürün çıktı, bizi sebze halinden alışveriş yapma yükünden baya bir kurtardı. Bazı dönemlerde ek ihtiyaç oluyor tabii. Bütün vadinin ortak kullanacağı bir alan olarak düşündüğüm için burası herkese açık” ifadelerini kullandı.
Title
Yerli otomobilin merkez üssünde şaşırtan görüntü: Çatıda yetiştiriyor!
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nin çatısındaki görüntü görenleri şaşırtıyor. Bilişim Vadisi'nin içerisinde yer alan binaların çatısında organik tarım yapılıyor. 700 metrekarelik alanda domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve yeşil sebzelerin yanı sıra kavun dahi ekilmiş durumda. Vadi'nin çatısında yetişen ürünleri çalışanlar ücretsiz olarak toplayabiliyor.
Abone Ol Google News
Zamana meydan okuyor

Zamana meydan okuyor
Adeta akvaryum

Adeta akvaryum

Gölün su altı dünyası görüntülendi.
Sınava böyle getirildi

Sınava böyle getirildi

Karantina ihlali nedeniyle yurda yerleştirilmişti.
Zorunlu olacak

Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı.
'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
80 hektar kül oldu

80 hektar kül oldu

Küle dönen alan havadan görüntülendi.
Resmen <br>Premier Lig'de

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
BMGK <br>reddetmişti ama...

BMGK
reddetmişti ama...

​ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.
Satışları patladı

Satışları patladı

Sadece kuyumcular ayırt edebiliyor.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.