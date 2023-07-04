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Ekonomi

Şarj istasyonu kurulumu hızlandırıldı

Togg'la birlikte elektrikli araçlara piyasada ilgi yükselirken, şarj altyapısı için de hızlandırıcı tedbirler alındı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artan ihtiyaca bağlı olarak elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu kolaylaştıracak bir düzenleme yaptı. Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından belediyelere gönderilen bilgilendirme metninde, “Elektrikli araçların kullanımının her geçen gün ivmelenerek artması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaca binaen elektrikli araç şarj istasyonlarının ülkemizde kısa sürede yaygınlaştırılması gerektiğinden, belediyelerden araç şarj istasyonu veya ünitesi kurulumu aşamasında kazı izni başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin başvurularının, kazı yapmanın yasak olduğu tarihler de dâhil olmak üzere en geç on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılması, iş ve işlemlerde gecikmeye ve aksamaya mahal verilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.





#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Togg
#şarj istasyonu
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