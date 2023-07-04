Şarj istasyonu kurulumu hızlandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artan ihtiyaca bağlı olarak elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunu kolaylaştıracak bir düzenleme yaptı. Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından belediyelere gönderilen bilgilendirme metninde, “Elektrikli araçların kullanımının her geçen gün ivmelenerek artması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaca binaen elektrikli araç şarj istasyonlarının ülkemizde kısa sürede yaygınlaştırılması gerektiğinden, belediyelerden araç şarj istasyonu veya ünitesi kurulumu aşamasında kazı izni başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin başvurularının, kazı yapmanın yasak olduğu tarihler de dâhil olmak üzere en geç on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılması, iş ve işlemlerde gecikmeye ve aksamaya mahal verilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.