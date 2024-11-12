Altın fiyatlarında düşüş trendi sürerken Bitcoin'de yeni rekor geldi: İşte piyasalardaki son durum...

ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paraların değerini ve pazar payını artırdı. Bitcoin bugüne 88 bin 417,2 dolardan başladı. Altın fiyatlarında ise düşüş trendi sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum...
Trump’ın, dijital varlıklar konusundaki destekleyici yaklaşımı ve kripto yanlısı temsilcilerin yeni kongrede yer alacağı beklentisi, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında ivmelenmeye neden oldu. Altının ateşi sönmeye başlarken, Bitcoin Trump’ın kripto dostu politikaları ile yükselişe geçti.
Altında düşüş sürüyor
Dolar ve Euro ne kadar?
Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,3370'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,3610'dan işlem görüyor.
Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor. 36,5990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.
Borsada yön arayışı
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kazanarak 9.276,78 puandan tamamlanırken, bugün gözler yurt içinde ödemeler dengesi verilerine çevrildi.