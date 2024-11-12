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Altın fiyatlarında düşüş trendi sürerken Bitcoin'de yeni rekor geldi: İşte piyasalardaki son durum...

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürerken Bitcoin'de yeni rekor geldi: İşte piyasalardaki son durum...

Lokman Özdemir
09:2912/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
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ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paraların değerini ve pazar payını artırdı. Bitcoin bugüne 88 bin 417,2 dolardan başladı. Altın fiyatlarında ise düşüş trendi sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum...

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen
Donald Trump
’ın göreve gelmeden yaptığı açıklamalar, finansal piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Trump, zafer konuşmasında küresel barış ve istikrar sağlama amacında olduğunu vurgulayarak yatırımcılara güven telkin etti. Bu gelişmeler güvenli limanlara olan talebi azaltırken, risk iştahını yükseltti.

Trump’ın, dijital varlıklar konusundaki destekleyici yaklaşımı ve kripto yanlısı temsilcilerin yeni kongrede yer alacağı beklentisi, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında ivmelenmeye neden oldu. Altının ateşi sönmeye başlarken, Bitcoin Trump’ın kripto dostu politikaları ile yükselişe geçti.



Trump’ın seçim sürecinde “ABD’yi kripto merkezi yapma” vaadi, dijital varlık piyasasına pozitif bir hava kattı. Özellikle Bitcoin’in, Trump’ın ulusal bir Bitcoin rezervi planı bulunduğu iddialarıyla yeni zirvelere ulaştığı gözlendi.
Bitcoin, dün 82.100 dolarla rekor kırmasının ardından bugün de yüzde 9,55’lik bir artışla 88.417,2 dolara yükseldi.


Altında düşüş sürüyor


ABD'de açıklanması beklenen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar, altın fiyatlarının bir ayın en düşük seviyelerine gerilemesine yol açtı.
Ons altın, yüzde 0,08’lik bir düşüşle 2.618 dolar civarında işlem görüyor.

Türkiye’de ise ons altının performansına bağlı olarak gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşandı.
Gram altın 2.888 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın ise 4.617 liradan işlem gördü.


Dolar ve Euro ne kadar?


Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,3370'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 34,3610'dan işlem görüyor.


Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor. 36,5990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.


Borsada yön arayışı


Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kazanarak 9.276,78 puandan tamamlanırken, bugün gözler yurt içinde ödemeler dengesi verilerine çevrildi.




#Altın
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#bitcoin
#ekonomi

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