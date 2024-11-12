Ticaret savaşı fırsatlar doğuracak

Avrupa ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı küresel düzeni kökten değiştiriyor. Avrupa’nın köklü ekonomilerinin yaşadığı darboğazı değerlendiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Avrupa'nın kısa vadede zorlanacağı çok açık ve net gözüküyor. Yıllardan beri kendini AB’ye entegre eden, yabancı ortaklarını oradan alan bir Türkiye için bu denklem son derece önemli. İSO olarak Stratejik Dönüşüm Merkezi adı altında bir birim oluşturuyoruz” dedi. Asya ve ABD tarafındaki fırsatları, yabancı sermayeyi takip etmek gerektiğini belirten Bahçıvan, “Çin ve Hindistan ile iş birliklerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.





TRUMP DÖNEMİ UMUYORUZ Kİ DAHA OLUMLU OLACAK

İSO heyeti tarafından Adana ve Hatay’a gerçekleştirilen ziyaret programı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçıvan, ABD pazarında Trump döneminin daha olumlu olmasını umduklarını belirtti. Gümrük duvarlarını nasıl yükseleceğini henüz bilmediklerini vurgulayan Bahçıvan, şunları söyledi: “Artık yüksek teknoloji ve katma değerli konulara çok daha fazla odaklanmamız gerekiyor. İthalat için harcanacak dövizi burada tutacak stratejiler geliştirmeli.”





ENFLASYON HEDEFİNDEN HÂLÂ ÇOK UZAKTAYIZ

Türkiye ekonomisinin dirençli bir enflasyonla mücadele ettiğini dile getiren Bahçıvan, OVP hedeflerinin bazılarının tutturulduğunu fakat enflasyonda hala hedefe çok uzak olunduğunu hatırlattı. Merkez Bankası’nın uzun soluklu bir mücadele verdiğini belirten Erdal Bahçıvan, politikalara tam anlamıyla istenilen cevabın verilmemesinin sanayi üzerindeki yükü artırdığını ifade etti. Asgari ücrete de değinen Bahçıvan, asgari ücrette mutsuzluğun azaltılması gerektiğini söyledi.





2025’te enflasyon sorununu aşabiliriz

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ise, dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı Asya Pasifik’te ham madde fiyatlarının Türkiye ile eş değer noktaya geldiği bilgisini verdi. Yılmaz, şunları söyledi: “Bu tablo, 2000’li yılların başında böyle değildi. Çünkü işçilik, enerji, ham maddede eş değer fiyatlara gelindi. Bu avantajı bizim iş insanlarımıza sağlarsak, 2025 yılında enflasyon sorunundan kurtulabiliriz.”





Çalışan alacakları kapsam dışı kalsın

Bu yılki konkordato başvurularının da 1.500’ün üzerinde olduğu bilgisini paylaşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, şunları söyledi: “Konkordato, ihtiyacı olanı yaşatmak adına gerekli bir argüman. Ama bugünkü haliyle uygulamaya bakarsak, o firmanın alacaklarına ceza gibi uygulanıyor. Dolayısıyla konkordatonun, kamu ve finans alacakları boyutunda uygulanmasını, reel sektör çalışan alacaklarının kapsam dışı olmasını öneriyoruz.“





İSO’dan Hatay ve Adana’ya çıkarma

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Üyeleri, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin kalkınmasına katkı sunacak iş birliği olanakları için Hatay ve Adana’yı ziyaret etti. İSO Yaşam Kenti’ni gezen ve deprem bölgesine desteklerinin süreceğini vurgulayan İstanbullu sanayiciler, Adana Sanayi Odası (ADASO) ile ortak Meclis toplantısı da düzenledi. Bahçıvan, seyahat sırasında yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin odak noktası, geleceği kaybetmemek olmalı. Önümüzdeki 30 yılı planlayacak istihdam, insan kaynakları projelerine odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.























