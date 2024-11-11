Oto kiralama çok zorlaştı

Filo kiralama sektörü, pahalı araç ve giderler yüzünden ‘fiyatlama’ sıkıntısı yaşıyor. Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “3 yıl önce kontrat yapan ve şu an yenilemek isteyene 10 katı fiyat söylüyoruz. Şok geçiriyorlar. Sektör olarak 2018’den sonra ikinci kırılma dönemini yaşıyoruz” dedi.
Türkiye’de filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren LeasePlan ve ALD’nin birleşmesiyle en büyük oyunculardan biri haline gelen Ayvens Türkiye ilk toplantısını gerçekleştirdi. 30 bin araçlık bir filoya ulaştıklarını ve sektörün yüzde 12’sini oluşturduklarını söyleyen Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, araç kiralama fiyatları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği cezaları değerlendirdi.
3 YIL ÖNCEYE GÖRE 10 KATI FİYAT ÇEKİYORUZ
Araç kiralama fiyatlarında zorluk yaşadıklarını ve belirsizliğin hakim olduğunu söyleyen Türkay Oktay, sektörün ikinci şoku yaşadığını ifade etti. Oktay, “2024’te hafif bir küçülme var ilk 6 aylık dönemde. Çok pahalı ama pahalılığın sebebi belli. ÖTV, kur değişimleriyle arabalar pahalandı. 2 milyonluk bir arabayı alsanız, yüzde 40 ile fonlasanız zaten arabanın 800 bin lira yıllık faiz gideri var. Her ay 60-70 bin lira sadece arabanın faizini ödüyorsunuz. Dolayısıyla kiraların artmasının arkasındaki temel iki şey, arabaların pahalanması ve faizlerin yükselmesi. Tabi ki arabaların operasyonel giderleri de bununla beraber çok arttı. O yüzden 2018’de yaşadığımız şokun benzerini şu an yine yaşıyoruz. Çünkü müşterilerimiz 3 sene önce o düşük faiz ortamında, arabalar da çok pahalanmamıştı, aylık 3-4 bin liraya B-C segmenti bir araba kiralıyorlardı. Kontrat bitiyor yenileme fiyatı istiyorlar bizden, 10 katı fiyat söylüyoruz şimdi. Büyük bir şok yaşıyorlar ama bizim yaptığımız birşey yok, maliyetler arttı. Dolayısıyla ikinci kırılmayı yaşıyoruz şu anda” açıklamasını yaptı.
SEKTÖR İÇİN KEYİFSİZ BİR YIL YAŞIYORUZ
Pahalılığı kırmak için mevcut kontratları uzatmaya çalıştıklarını vurgulayan Ayvens Türkiye Genel Müdürü, “Dolayısıyla 3 yıllık kontratı 4 yıllık yapmaya çalışıyoruz. İkinci el araba kiralamaya çalışıyoruz iyi durumdaki ikinci el araçları tekrar kiralayarak. Bu sıfır aracın yarattığı büyük sıçramayı yönetmeye çalışıyoruz müşterilerle beraber. Ama hani sektör için çok keyifli bir dönem değil bu dönem. Şirketlerin öngörmediği bir artış olduğu için de bütçelerinde para yok. Bu arada hiç kimse de konforundan vazgeçmiyor. Daha az donanımlı arabalara kaymamız lazım ama şirketlerin çoğu çalışanlara da bunu yaşatmak istemiyor. Dolayısıyla sektör çok keyifli bir döneminde değil, böyle gürül gürül büyüdüğümüz dönemde değiliz” ifadelerini kullandı.
500 MİLYONLUK CEZA HAKKANİYETLİ OLDU
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 bin 600 araç kiralama firmasını incelemesi sonucunda 1,7 milyar liralık vergi kaçağı tespit ederek 500 milyon lira ceza kesmesine de değinen Türkay Oktay, “Açıkçası bu kadar çok kiralama şirketine ceza verildiği zaman sayıya biz de çok şaşırdık. Bu kadar çok kiralama şirketi varmıymış diye. Bizim gördüğümüz bu ceza kesilenlerin tamamına yakını aslında kiralama faaliyeti yapmayan, bizim merdiven altı dediğimiz, TOKKDER’e üye olmayan, kiralama faaliyeti altında aslında daha çok araba alım satımı yapan firmalar. Doğru bir hareket diye düşünüyoruz çünkü orada herhalde kiralama kisvesi altında avantajlardan kullanma ve birtakım ruhsatlamalardan kaçınma amaçlı şirketlere böyle bir denetimin yapılması ve böyle bir cezanın kesilmesi hakkaniyet adına iyi olmuş diye düşünüyoruz” diye konuştu.