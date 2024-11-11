Oto kiralama çok zorlaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 bin 600 araç kiralama firmasını incelemesi sonucunda 1,7 milyar liralık vergi kaçağı tespit ederek 500 milyon lira ceza kesmesine de değinen Türkay Oktay, “Açıkçası bu kadar çok kiralama şirketine ceza verildiği zaman sayıya biz de çok şaşırdık. Bu kadar çok kiralama şirketi varmıymış diye. Bizim gördüğümüz bu ceza kesilenlerin tamamına yakını aslında kiralama faaliyeti yapmayan, bizim merdiven altı dediğimiz, TOKKDER’e üye olmayan, kiralama faaliyeti altında aslında daha çok araba alım satımı yapan firmalar. Doğru bir hareket diye düşünüyoruz çünkü orada herhalde kiralama kisvesi altında avantajlardan kullanma ve birtakım ruhsatlamalardan kaçınma amaçlı şirketlere böyle bir denetimin yapılması ve böyle bir cezanın kesilmesi hakkaniyet adına iyi olmuş diye düşünüyoruz” diye konuştu.