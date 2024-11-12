ABD’nin TNT fabrikasını Repkon kuracak

435 milyon dolarlık TNT üretim tesisi ABD için kritik önemde. ABD, TNT üretiminde Hindistan ve Avustralya gibi ülkelere bağımlı. Kentucky’de kurulacak tesisle birlikte, ABD kendi topraklarında TNT üretimine başlayacak ve bu bağımlılığı önemli ölçüde azaltmış olacak. ABD ordusu, 2025 yılına kadar 155 mm top mermisi üretimini aylık 100 bin adede çıkarmayı hedeflerken, Türkiye’nin bu konuda ABD’ye desteği de genişliyor. Ayrıca Repkon, yine ABD’de de kurulan 155 mm metal parça tesisi için akış şekillendirme makineleri sağlayan kilit tedarikçilerden biri olarak da biliniyor.