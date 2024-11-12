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ABD’nin TNT fabrikasını Repkon kuracak

ABD’nin TNT fabrikasını Repkon kuracak

Canberk Doğan
04:0012/11/2024, الثلاثاء
G: 12/11/2024, الثلاثاء
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ABD ordusunun inşa edeceği yaklaşık yarım milyar dolarlık TNT üretim tesisi için açılan ihaleyi Türkiye merkezli Repkon firması kazandı.

435 milyon dolarlık TNT üretim tesisi ABD için kritik önemde. ABD, TNT üretiminde Hindistan ve Avustralya gibi ülkelere bağımlı. Kentucky’de kurulacak tesisle birlikte, ABD kendi topraklarında TNT üretimine başlayacak ve bu bağımlılığı önemli ölçüde azaltmış olacak. ABD ordusu, 2025 yılına kadar 155 mm top mermisi üretimini aylık 100 bin adede çıkarmayı hedeflerken, Türkiye’nin bu konuda ABD’ye desteği de genişliyor. Ayrıca Repkon, yine ABD’de de kurulan 155 mm metal parça tesisi için akış şekillendirme makineleri sağlayan kilit tedarikçilerden biri olarak da biliniyor.





#abd
#tnt fabrikası
#Repkon Savunma Sistemleri
#ekonomi

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