AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan'ın 'ilhak' açıklamalarına tepki: Uluslararası kuruluşlar derhal harekete geçmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
"İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.
Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.
"Açıklamaları savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor"
"Açıklamaları savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor"
İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.
Uluslararası kuruluşlar, İsrail’in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir"
#AK Parti
#Ömer Çelik
#İsrail