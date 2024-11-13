Eğer Kiev'e bu konuda izin verilirse, bunu, NATO ülkelerinin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girmesi olarak değerlendireceğiz. Bu da çatışmanın özü ve doğasını değiştirecek. Batılı uzun menzilli sistemlerin topraklarımıza yönelik kullanılmasına kaçınılmaz olarak yanıt verilecek. Bu yanıt, onlar (Batılı ülkeler) için yıkıcı olacak.