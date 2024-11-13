ABD doğruladı: Kuzey Kore birlikleri Ukrayna savaşında

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı asker sevkiyatı ile ilgili yeni açıklama geldi.
“Kritik piyade operasyonları için eğitildiler”
Rus kuvvetlerinin Kuzey Kore birliklerini topçu, insansız hava aracı (İHA) ve siper temizleme operasyonları gibi “kritik” piyade operasyonları konusunda eğittiğini kaydeden Patel, "Üstesinden gelmeleri gereken zorluklardan bazıları uyum sorunu, dil engeli, komuta ve kontrol ile iletişim" yorumunda bulundu. Patel, ABD'nin bölgedeki diğer müttefikleri ile işbirliği içinde süreci izlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Zamanlaması dikkat çekti
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onaylamasının ardından gelmesi dikkat çekti.