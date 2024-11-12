Mesele Suriye olunca ABD ile Rusya aynı telden çalıyor: Olası operasyona 'kabul edilemez' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım'da Ankara'da yaptığı konuşmada, 'yeni bir sınır ötesi harekat' mesajı verip, "Sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını tamamlayacağız." dedi. Söz konusu açıklama Rusya'yı rahatsız etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, "Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat gerçekleştirmesi kabul edilemez" dedi. Bilindiği gibi, bölgede terör örgütü PKK'yı besleyen ABD de Türkiye'nin harekatlarına karşı çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışı için düzenlenen törende, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Rusya rahatsız oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatına ilişkin açıklama yaptı.
Mesele Suriye olunca ABD ile Rusya aynı telden çalıyor
Bilindiği gibi, bölgede terör örgütü PKK'yı besleyen ABD de Türkiye'nin harekatlarına karşı çıkıyor.
Beyaz Saray geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemlerinin hem bölge hem de ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia etmişti.
2020 seçimlerinde ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Trump'ın 'bölgeden çekilme vaadini' rafa kaldırıp, Brett McGurk'ü görevlendirmişti.
DEAŞ yalanına sığınıyorlar
Suriyeli Arap, Türkmen ve Kürt muhaliflerin giderek kan kaybettiği ortamda uzun yıllardır özenle hazırlanan iki örgüt, sahipleri tarafından bu gibi durumlarda sık sık oyuna sokuluyor.
Beyaz Saray'ın resmi internet sitesine konulan 12 Ekim 2023 tarihli açıklamada, terör örgütü DEAŞ yine bahane olarak kullanılmıştı.
Türkiye baskı yapıyor
Trump, Suriye'den çekilecek mi?
Analizlerde, Trump yönetiminde Washington'ın Suriye politikasında Türkiye'nin arzu ettiği bazı değişikler olabileceği belirtiliyor.
Bunların arasında ABD’nin YPG’ye desteğini çekmesi ve Suriye’den çekilmesi var.
Trump’ın bu yönde niyet beyanı olmuş olsa da o dönem ilk döneminde bu kararlar, o yönetimdeki yetkililer tarafından bloke edilmişti, yeni döneminde bu konudaki kararları merak edilecek.