Mesele Suriye olunca ABD ile Rusya aynı telden çalıyor: Olası operasyona 'kabul edilemez' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışı için düzenlenen törende, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Sınır ötesinde yeni harekat mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını tamamlayacağız." demişti.

Tüm imkanların kullanılacağını belirten Erdoğan, "Bölücü terör örgütünü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya rahatsız oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatına ilişkin açıklama yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenen 22. Suriye görüşmelerinin ardından konuşan Lavrentyev, "Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat gerçekleştirmesi kabul edilemez" dedi.

Temsilci, Türkiye'nin harekatına karşı çıkma nedenlerini, "Suriye'de olumsuz sonuçları olabilir" diyerek anlattı.

Mesele Suriye olunca ABD ile Rusya aynı telden çalıyor

Bilindiği gibi, bölgede terör örgütü PKK'yı besleyen ABD de Türkiye'nin harekatlarına karşı çıkıyor.

Beyaz Saray geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemlerinin hem bölge hem de ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia etmişti.

2020 seçimlerinde ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Trump'ın 'bölgeden çekilme vaadini' rafa kaldırıp, Brett McGurk'ü görevlendirmişti.

McGruk, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevine geldikten sonra, ABD'nin YPG/PKK'yı desteklediği Suriye politikası güç kazanmıştı.

DEAŞ yalanına sığınıyorlar

Suriyeli Arap, Türkmen ve Kürt muhaliflerin giderek kan kaybettiği ortamda uzun yıllardır özenle hazırlanan iki örgüt, sahipleri tarafından bu gibi durumlarda sık sık oyuna sokuluyor.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesine konulan 12 Ekim 2023 tarihli açıklamada, terör örgütü DEAŞ yine bahane olarak kullanılmıştı.

Yapılan skandal açıklamada, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri eylemleri DEAŞ'ı yenilgiye uğratma mücadelesini baltalamakta, sivilleri ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" denilmişti.

Türkiye baskı yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Amerikalı muhataplarımıza, Suriye’de terör örgütüyle yaptıkları iş birliğini bitirmeleri gerektiğini sürekli hatırlatıyoruz. Bu konudaki temaslarımız arttı. ABD tarafının da daha fazla görüşme ve istişare yanlısı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Suriye'den çekilecek mi?

Analizlerde, Trump yönetiminde Washington'ın Suriye politikasında Türkiye'nin arzu ettiği bazı değişikler olabileceği belirtiliyor.

Bunların arasında ABD’nin YPG’ye desteğini çekmesi ve Suriye’den çekilmesi var.

Trump’ın bu yönde niyet beyanı olmuş olsa da o dönem ilk döneminde bu kararlar, o yönetimdeki yetkililer tarafından bloke edilmişti, yeni döneminde bu konudaki kararları merak edilecek.



