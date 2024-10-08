Türkiye'nin hamlesi ABD'nin tüm planlarını bozdu: İsrail'i koruma görevini PKK'ya verdiler

"Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum; PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular, onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. Yani İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası. Şayet bunu bir istiklal mücadelesi gibi sunarsalar kamuoyu hiç şüphesiz savaşmak isteyecektir ve bu Erdoğan'ın hâlâ kaçındığı bir şey"