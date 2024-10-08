Türkiye'nin hamlesi ABD'nin tüm planlarını bozdu: İsrail'i koruma görevini PKK'ya verdiler

Türkiye ve Irak arasında son dönemde terörle mücadele başta olmak üzere bir çok konuda iş birliği görüşmeleri hız kazanırken ABD'nin gündeminde ise Irak'tan çekilme var. Ankara'nın bölgedeki operasyonları ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirmesi Washington yönetiminin planlarını bozdu. Bugünkü yazısında Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'de düzenlediği operasyonlara dikkat çeken Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan, Irak'taki Amerikan askerlerinin Kuzey Irak'a kaydırılmasının düşünüldüğünün bilgisini paylaştı. PKK'nın İsrail’in 5’inci kolu olduğuna vurgu yapan Bostan, bölgede etkinliğini azaltan ABD'nin terör örgütünü, Tel Aviv'in korunması amacıyla koruyup fonladığını belirterek Washington'un 'DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon' üzerinden belirlediği yeni hedefini de açıkladı.
Son yıllarda Afrika'dan çekilen Avrupa devletleri, kıtadaki ekonomik, politik ve askeri varlıklarını önemli ölçüde azalttı. Bu geri çekilme, uzun yıllar süren sömürgecilik faaliyetinden doğan gerilimler ile birlikte Afrika ülkelerinin giderek artan özerklik talepleriyle ilişkilendiriliyor.
Afrika'daki güç dengesi değişiyor
Yüzyıllardır Afrika’yı sömüren ve istikrarsızlığın başat aktörü olarak kabul görülen Avrupalı ülkeler ve özellikle Fransa, kıtada istenmeyen adam haline geldi. Fransa, Afrika'daki en eski ve en etkili sömürgeci güçlerden biri olarak, 2020'lerin başında Batı Afrika'daki askeri varlığını ciddi oranda azalttı.
Söz konusu ülkelerde yerel yönetimler, Fransa'nın yerine Rusya destekli Wagner Grubu'nu ve diğer bölgesel aktörleri tercih etmeye başladı.
ABD ve Fransa ise son yıllarda Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan ve Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerin kıtada artan varlığından oldukça rahatsız.
ABD Irak'taki askerlerini çekecek: Yeni hedef neresi?
Öte yandan ABD'nin gündeminde uzun bir süredir Irak ve Suriye'deki askerlerin geri çekilmesi var. ABD'nin, Irak'taki varlığını kademeli olarak azaltarak, yerel güçlerin sorumluluğu tamamen devralmasını hedeflediği bildiriliyor. Ancak henüz somut bir adım atılabilmiş değil.
2021 yılında Başkan Joe Biden, Irak'taki muharip görevlerin sona ereceğini açıklamıştı. Ancak Amerikan askerlerinin Irak güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği sağlamak amacıyla ülkede kalmaya devam edecekleri belirtilmişti. 2023 yılı itibarıyla Irak'ta yaklaşık bin 500 ABD askeri bulunuyor.
Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ise geçtiğimiz günlerde Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını duyurmuş ve "İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek" bilgisini vermişti.
Türkiye - Irak yakınlaşması bölgedeki denklemleri değiştirdi
Bu süreçte Ankara'nın Bağdat yönetimiyle olan görüşmelere hız vermesi ise dikkat çekiyor. Türkiye ve Irak’ın yakınlaşması ve stratejik siyasi ve ekonomik ilişkiler içine girmesi, Orta Doğu denklemleri değiştirecek nitelikte görülüyor.
Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasında 26 farklı alanda iş birliğine yönelik belgeler imzalanmıştı. Bu anlaşmalar arasında güvenlik, ekonomi, terörle mücadele, enerji ve su gibi birçok konuda iş birliği öne çıkmıştı. Ayrıca PKK'ya karşı ortak adımlar atılması ve su kaynakları yönetimi gibi kritik konular da gündemdeydi.
Ağustos 2024'te Ankara'da Türkiye ve Irak yetkilileri arasında bir güvenlik zirvesi düzenlendi. Bu görüşmede, terörle mücadelede ortak operasyon merkezi kurulması ve önceki anlaşmaların uygulanması gibi konular ele alındı.
Emperyalistler plan değiştirdi
Bostan şu bilgiyi paylaştı;
Afrika'ya çökme planı
Gelinen noktada DEAŞ'la mücadele bahanesiyle kurulan Uluslararası Koalisyon'un yapısının değişeceği bilisini veren Bostan, yeni hedefin Türkiye'nin de etkinliğini artırdığı Afrika kıtası olacağını belirtti.
"İsrail’in 5’inci kolu PKK"
- Bostan "Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bir. Suriye-Irak genişletilmiş teröristan projesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’taki kapsamlı operasyonları ve Türk diplomasisinin Bağdat’la kurduğu güçlü ilişkilerle -şimdilik- akamate uğratıldı. İki. Terör örgütü PKK’nın sözde yerel seçim girişimi Ankara’nın baskısı ve Washington’un “zamansız” bulması nedeniyle -henüz- gerçekleşmedi. Üç. Gazze soykırımı İsrail-İran gerilimine evrildi. ABD bırakın çekilmeyi, bölgeye yığınak yapmaya başladı. Bu üç gelişme ABD’nin sonraki planları için belirsizlik doğurdu"yorumunda bulundu.
ABD'li komutandan 'PKK' itirafı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında konuşan McGregor, Suriye'de Türkiye'ye karşı kullanmak üzere güçlerini hazırladıklarını ifade etti. PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları konusunda teşvik ettiklerini ve silahlandırdıklarını söyledi. Türk yetkililerin bu durumu fark ettiğini ve bundan rahatsız olduklarını vurgulayan McGregor, geçmişte de benzer adımların atıldığını ancak bu kez durumun daha ciddi olduğunu belirtti.
"Türkiye'ye saldırmaları için hazırlıyoruz"
MacGregor şunları söyledi;
Erdoğan: İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail'in 'Arzı Mevud' hayaliyle yeni hedefinin Türkiye olacağını söylemişti.