Sosyal medya Atatürkçüleri düşmanlarımızla yarışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz” dedi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, yeni askeri harekât sinyali verdi. Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirirken pek çok saldırıyı göğüslemek mecburiyetinde kaldığını belirterek “Terör örgütlerinin üzerimize salınmasından, darbe girişimlerine, siyasi mühendislik projelerinden, ekonomimize yönelik sabotajlara kadar envaiçeşit tehditle yüzleştik” diye konuştu.





KİMSE HEVESLENMESİN

Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Küresel krizlerin ve kendi dinamiklerimizdeki kimi kırılmaların etkisiyle bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz ve biliyoruz. Hiç heveslenmesinler. Aldığımız tedbirler ve başarıyla uyguladığımız program sayesinde önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıyı da geride bırakarak bir sınamadan daha alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”





40 YILLIK OYUNU BOZACAĞIZ

“Ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık. İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifadeyle terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Böylece ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden istedikleri gibi yönlendiren emperyalistlerin ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu ilanihaye bozacağız.”

Erdoğan, bölücü terör örgütünü ülke için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarmaya yönelik operasyonları çok katmanlı şekilde sürdürürken, ellerinin altındaki tüm araç, imkan ve fırsatları sonuna kadar değerlendireceklerini söyledi.





 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yeni yerleşkesinin açılışını, kurdele keserek yaptı.

Gelin hep birlikte mücadele edelim

Emperyalistler tarafından sömürülecek ülkeler ve toplumların, terör başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli karıştırıldığını söyleyen Erdoğan, “Her ne kadar birileri eski Türkiye özlemi kisvesi altında ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyor olsa da başaramayacaklar. Biz diyoruz ki, gelin hep birlikte karşımızdaki tehditlerle yüzleşip, mücadele ederek gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye mirası bırakalım” dedi.





 Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Kore Gazisi Pirağa Uzun'un elini sıkarak, bir süre sohbet etti.

Atatürk’ü istismar edenler zıvanadan çıktı

“Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir” vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıldaki anma toplantısında da ifade ettiğim gibi, Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin hem Atatürk'e hem ülkemize hem de milletimizin birlik ve bütünlüğüne verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır seviyeye ulaşmıştır. Öyle ki Atatürk istismarcıları, son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantılarıyla kol kola girecek, yan yana yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz.”





ATATÜRK’ÜN YERİ SARSILMAZ

“Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyet'in kurumlarını, değerlerini ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik, bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar, Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır. Atatürk posterinin arkasına saklanarak, ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyanların, onlarla omuz omuza yol yürüyenlerin riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor. Gazi'nin ömrü bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz İkinci Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik.”





Çankaya Köşkü'ndeki kabine toplantısı 3,5 saat sürdü.

Terör destekli siyasete yer yok

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sözlerine “86'ncı vefat yıl döneminde milli mücadelenin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle yad ediyorum” diye başlayan Erdoğan, iktidar ve Cumhur İttifakı olarak milletin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını kaydetti. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:





SİYASET İLE TERÖR AYNI KAPTA BULUNAMAZ

“Terörün olmadığı, bölücü örgütün karanlık gölgesinin, siyasetin ve toplumun üzerinden tamamen çekildiği müreffeh, huzurlu ve güvenli bir iklimi ülkemiz genelinde mutlaka tesis ve tahkim edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi terör destekli siyasete de yer yoktur. Demokrasi ile şiddet, sivil siyaset ile terör aynı kapta bir arada bulunamaz. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde sırtını terör örgütüne dayayarak siyaset yapılmasına müsaade edilmez. Avrupa dahil dünyanın her yerinde böyle bir tavır siyasi partiler için kapatma, bu siyaseti yapanlar için cezayı takip sebebidir. Çünkü demokrasinin ilk ve öncelikli şartı şiddeti reddetmek, terörle araya kalın duvarlar örmektir.”





ŞEHİRLER YERİNE TERÖR ÖRGÜTÜNE HİZMET

“Yargının ve idarenin bazı belediyelerle ilgili aldığı hukuki ve idari tedbirler konusunda 2 haftadır ortalığı ayağa kaldıranlar, maalesef Kandil’den yerel yönetimlere uzanan kirli ve kanlı elleri ısrarla görmezden gelmektedir. Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirler yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir. Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyelere tahsis edilen helal kaynağın bölücü haramzadelere aktarılmasına asla izin veremeyiz. Terör örgütünün belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız. Aziz milletim, görevden alınan tüm belediyelerde olan işte budur. Esenyurt Belediye Başkanı'nın kağıt üzerinde bir başka partinin mensubu gözükmesi, bu hakikati değiştirmiyor.”





CHP İTTİFAK ORTAĞININ RENGİNİ ALDI

“Asıl üzüntü verici olan, devletin bu çerçevede hayata geçirdiği meşru tasarrufları karşısında adeta aslan kesilenlerin polisimize, jandarmamıza atılan taşlar, bombalar karşısında süt dökmüş kediye dönmeleridir. Kürsüden savcıları, kaymakamları, valileri pervasızca tehdit edenlerin, bölücü örgütün şehirdeki uzantılarının estirdikleri terör karşısında tek cümle dahi kurmadıklarını, kuramadıklarını ibretle takip ediyoruz. Bunun adı korkaklıktır. Teröre teslim olmak, kendi çıkarları için koskoca bir milletin geleceğini tehlikeye atmaktır. Meselenin daha vahim tarafı ülkenin ikinci büyük partisinin dümeni kırılmış gemi misali sürekli sağa sola savrulmasıdır. Bakıyorsunuz bir gün bu partinin Sayın Genel Başkanı Ankara'da vatan millet, bayrak, cumhuriyet edebiyatı yapıyor, ertesi gün ülkenin bir başka köşesinde Türkiye'yi açıkça tehdit edenlerle, alçak terör eylemlerini övenlerle ve şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor. Görüyoruz ki artık bu parti giderek ittifak ortaklarının rengini alıyor. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun milletten sandıkta aldığı yetkiyi millet için kullananlarla hiç kimsenin bir sorunu olamaz. Ama milletin emanetinin ülkenin ve milletin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine yine partisine bakmaksızın kusura bakmasınlar, eyvallah edemeyiz.”





Bak Libya'ya gitmiş işte!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Atatürk Müze Köşkü'nün açılış törenine katılarak köşkte incelemelerde bulundu. Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi. Bardakçı'nın, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bulunduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya." ifadesini kullandı.















