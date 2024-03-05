PKK’dan yardım edin mektubu

Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik hava harekatları, terör örgütünde paniğe neden oldu. ABD kontrolündeki bölgelerde petrol çıkarıp Avrupa’ya satan PKK, Türkiye’nin operasyonları durdurması için çalmadık kapı bırakmıyor. Örgüte ait petrol ve elektrik tesisleri vurulduktan sonra Türkiye’yi ABD’ye şikayet edip tesislerin onarılacağına dair garanti alan PKK, şimdi de uluslararası diyalog grubu oluşturulması için harekete geçti.

MEKTUP ELE GEÇTİ

Onarılacak tesislerin yeni hava harekatlarıyla zarar görmesini engellemek için PKK’nın sözde üst yönetimi, uluslararası kurumlarla diyalog kararı aldı. Güvenlik birimleri, PKK’nın talebi doğrultusunda sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nde faaliyet yürüten siyasi parti temsilcileri tarafından, uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilmesi için mektup hazırlandığını tespit etti. Mektupta, Türkiye’nin operasyonlarının durdurulması ve sözde özerk yönetime destek sağlanması isteniyor.

RUSYA, REJİM VE PKK MASADA

Ayrıca geçen hafta Suriye Tel Rıfat’ta Rusya, Esed rejimi, PKK ve Şii milislerin katılımıyla yapılan toplantıda, rejim askerlerinin izinsiz Şehba’ya girmemesi, bölgede ortak kullanılan noktaların Şii milislerin kontrolüne verilmesi kararlaştırıldı. Aynı toplantıda, PKK’lı teröristlerin TSK’nın üs bölgelerine sızma ve saldırı yapacağı zaman Rus yetkililere bilgi vermeleri ve PKK’nın Ruslardan habersiz bölgede hareket edemeyeceği kararı da alındı.

SINIRDAN UZAĞA KAÇIYORLAR

PKK’nın sözde üst düzey sorumluları, TSK’nın düzenlediği hava operasyonlarından etkilenmemek için bazı önlemler aldı. Bu önlemler arasında, örgütün sözde karargahları ile sabit konumdaki kontrol noktalarında en az sayıda unsur görevlendirilmesi, kontrol noktalarının yerlerinin sürekli değiştirilmesi yer alıyor. PKK elebaşlarının da zorunlu olmadıkça Türkiye sınır hattına yaklaşmayacakları, bu bölgeden uzak duracakları öğrenildi. Öte yandan Türkiye’deki PKK’lı teröristlere Suriye kimliği çıkarılacağı, isimlerin Arapça, milliyetlerinin de Arap olarak değiştirileceği bilgisine ulaşıldı.

Gülsün Silgir

MİT Irak'ta çizdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu “Sara Hogir Riha” kod adlı Gülsün Silgir ölü ele geçirildi. Şanlıurfa Viranşehir doğumlu olan 35 yaşındaki Silgir, 2011'den bu yana gençleri kandırarak terör örgütüne kadro kazandırma faaliyeti yürütüyordu. Bu kapsamda 2012'de tutuklanan Silgir, cezaevinden çıktıktan sonra 2013'ün sonunda terör örgütünün dağ kadrosuna katıldı. 2015’te Hakkari kırsalında silahlı faaliyet yürüten Silgir, 2017'de Irak’a geçti. PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan ve aynı zamanda örgütün genç kadın topluluğu “Komalen Jinen Civan” sözde yürütme üyesi olan Silgir, MİT tarafından takibe alındı. Elebaşının Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğu belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. PKK’lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yaşar Güler

Terör bitene kadar devam

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi alıp yeni talimatlar veren Güler, PKK’nın bitme noktasına geldiğini kaydetti: “Yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte sahada gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir.”

Karlı dağlarda vatan nöbeti

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel harekat ve komando timleri, Çatak’a 24 km uzaklıktaki 2 bin 782 rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'nde vatan nöbeti tutuyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede devriye atan jandarma timleri, PKK'nın kış üslenme alanı olarak kullandığı Karataş Çukurları'nı terörden temizledi.







