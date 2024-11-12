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Rusya 'çocuksuzluk propagandası' yapmayı yasaklandı

Rusya 'çocuksuzluk propagandası' yapmayı yasaklandı

17:2912/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
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Rusya Duma'da yapılan genel kurul toplantısı sonrası alınan kararda, çocuk sahibi olmama propagandası yapan kuruluşların 90 güne kadar faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

Tüm dünyada hızla azalan genç nüfus, ülkeleri alarma geçirdi.


Bu kapsamda, Rusya Duma'da yapılan genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.


  • Genel kurul toplantısında, çocuk sahibi olmama ideolojisinin propagandasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Karara göre, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek, bunlara ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.


Kuruluşların 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak


Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde ise 5 milyona (51 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.


Söz konusu yasanın kabul edilme amacı ise, geleneksel aile değerlerinin korunması olduğu kaydedildi.




#Rusya
#Duma
#çocuk

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