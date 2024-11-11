Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'Avrupa ABD'ye muhtaç' itirafı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
ABD'de Donald Trump'ın yeni başkan seçilmesinin ardından Polonya'dan itiraf niteliğinde çarpıcı bir açıklama geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin yardımı olmadan Avrupa'nın Rusya'ya karşı güvenliğini tesis edemeyeceğini söyledi. Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlayabileceği görüşünü "boş bir hayal" olarak nitelendiren Duda, Avrupa'daki kaynakların, cephede sadece birkaç gün savaşmaya yeteceğinin kısa süre önce anlaşıldığını belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa'nın, ABD'nin yardımı olmadan
Rusya
'ya karşı güvenliğini tesis edemeyeceğini belirtti.
Duda, Polonya'nın
Ulusal Bağımsızlık Günü
kapsamında başkent
Varşova
'da düzenlenen törende konuştu.
"Avrupa ABD'ye muhtaç"
"Avrupa ABD'ye muhtaç"
Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlayabileceği görüşünü "
boş bir hayal
" olarak nitelendiren Duda, "
Avrupa, ABD'nin yardımı olmadan Rusya'nın emperyal hırslarına karşı kendi güvenliğini sağlayamaz.
" dedi.
Duda, Avrupa'daki kaynakların, cephede sadece birkaç gün savaşmaya yeteceğinin kısa süre önce anlaşıldığını belirterek, politikacıların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "
bu acımasız gerçekle
" karşılaştığını kaydetti.
"Hatalardan sonuç çıkardık"
"Hatalardan sonuç çıkardık"
Hatalardan sonuçlar çıkardıklarını dile getiren Duda, diğer ulusların egemenliğine saygı duyduklarını ve aynı şekilde saygı gösterilmesini istediklerini vurguladı.
Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü her yıl 11 Kasım'da kutlanıyor. Ülkede her yıl
Polonya
'nın 1918'de Alman,
Avusturya-Macaristan
ve Rus imparatorluklarından egemenliğini geri almasının yıl dönümü olarak yürüyüşler, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
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