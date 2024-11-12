İmzalar atıldı: Kuzey Kore ile Rusya arasında kritik anlaşma

Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın “taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini” açıklayan Putin,

"Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir"