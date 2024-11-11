Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma girişimi engellendi

Bu operasyonun engellendiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı. Bunun üzerine Rus istihbaratçılar, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ve Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandırıldığı noktaları tespit ederek saldırılar düzenledi" ifadelerine yer verildi.