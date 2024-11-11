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Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma girişimi engellendi

Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma girişimi engellendi

14:4511/11/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planını başarılı bir şekilde engellediklerini duyurdu.

FSB'nin açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR), Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden "Mi-8MTPR-1" tipi helikopteri operasyonla kaçırmayı planladığı belirtildi.


Bu operasyonun engellendiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı. Bunun üzerine Rus istihbaratçılar, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ve Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandırıldığı noktaları tespit ederek saldırılar düzenledi" ifadelerine yer verildi.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da FSB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu hakkında bilgi verdiğini açıkladı.




#Rusya
#Ukrayna
#Askeri üs

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