Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin Polonya’daki yeni hava savunma üssüne Rusya'dan tepki: Engelleme girişimi

ABD'nin Polonya’daki yeni hava savunma üssüne Rusya'dan tepki: Engelleme girişimi

14:4213/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşitliğin sağlanması amacıyla ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacaklarını belirtti. Peskov, "Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.


ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesini değerlendiren Peskov, bunun, Rusya'nın askeri potansiyelini engelleme planı olduğunu ve buna karşı önlem alacaklarını kaydetti.


Peskov
, "Bu yöndeki planlar uygulanmaya devam ediyor. Bu, ABD'nin askeri altyapısını Avrupa topraklarında sınırlarımıza doğru güçlendirmesi. Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, eşitliğin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yol açıyor"
ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan'ın, Rusya'nın arabuluculuk rolü üstleneceği bir ateşkes anlaşması imzalamaya yakın olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, ateşkesin sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.


Sözcü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" sürdürerek, Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.




#ABD
#hava savunma sistemleri
#Peskov
#Polonya
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A sınıfı ehliyet nedir nasıl alınır?