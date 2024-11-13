ABD'nin Polonya’daki yeni hava savunma üssüne Rusya'dan tepki: Engelleme girişimi

, "Bu yöndeki planlar uygulanmaya devam ediyor. Bu, ABD'nin askeri altyapısını Avrupa topraklarında sınırlarımıza doğru güçlendirmesi. Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, eşitliğin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yol açıyor"