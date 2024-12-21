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Türkiye Almanya'daki saldırıyı şiddetle kınadı: Derin üzüntü duyduk

Türkiye Almanya'daki saldırıyı şiddetle kınadı: Derin üzüntü duyduk

07:5121/12/2024, Cumartesi
AA
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Türkiye, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Türkiye, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz" denildi.

Bakanlık, Almanya'nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
  • Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.
#Almanya
#Dışişleri Bakanlığı
#Noel
#Türkiye
#Magdeburg

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