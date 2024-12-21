Almanya'da Noel pazarına saldırı: Bir ölü 80 yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi. Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 15'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1974 Suudi Arabistan doğumlu saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi. Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.