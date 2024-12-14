Adliyeyi kana buladı: İki ölü

Bursa’da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli ise ağır yaralandı. Emekli polis olduğu öğrenilen Kemal Ergün (52), 23 Eylül’de silahla vurularak, tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan oğlu Tolga Ergün’ün intikamın almak amacıyla hazırlık yaptı.

Kemal Ergün





ADLİYEYE ARKA KAPIDAN GİRMİŞLER

Kemal Ergün, dün duruşma için Bursa Adliyesi’ne geldi. Adliyenin giriş çıkışını bilen baba Ergün, oğlu Tolga Ergün ile güvenliğin daha zayıf olduğu belirtilen arka kapıdan, mahkemeye gitti. 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında bir hareketlikten yaşandıktan sonra, tetiği basan Kemal Ergün, tutuklu bulanan Mertcan Akça (26) ve babası Köksal Akça (54)'yı ağır yaraladı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan baba oğul vefat etti. Sanıkların cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, aynı saldırıda Nurettin Yaşar (26) ile Uğur Bulut (26) da ağır yaralandı.





10 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralanan 2 jandarmayı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Memişoğlu, “2 jandarma personelimizin durumu ağır, tedavileri hastanelerimizde devam ediyor” dedi.





İlk kavga AVM’de yaşandı

Silahlı saldırıyla biten olaya dair ilk kavga 23 Eylül 2023 günü Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunun bir AVM’de yaşanmıştı. Kavgaya karışan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça aralarında Tolga Ergün’ün de bulunduğu üç kişiyi yaraladı. Ergün bu saldırıdan sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Öte yandan silahlı saldırı davanın ikinci duruşması sırasında yapılması, ilk duruşmada hazırlık yapıldığı ihtimalini akıllara getirdi.



