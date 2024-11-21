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İzmir'de polise saldırı: üç yaralı

İzmir'de polise saldırı: üç yaralı

04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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Silahlı çatışma ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı.

İzmir’de Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 20.00’de ilçeye bağlı Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Şüpheli M.S.Ç. olay yerine gelen polislere ateş açtı. Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.


Sağ yakalanan M.S.Ç. gözaltında

İKİ POLİSİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı M.S.Ç. gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Vatandaşlar saldırganın işletmesi önünde toplanırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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