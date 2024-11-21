İzmir'de polise saldırı: üç yaralı

İzmir’de Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 20.00’de ilçeye bağlı Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Şüpheli M.S.Ç. olay yerine gelen polislere ateş açtı. Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.