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İzmir'de gözaltı işlemi sırasında polisler silahlı saldırıya uğradı: İki polis ağır yaralı

İzmir'de gözaltı işlemi sırasında polisler silahlı saldırıya uğradı: İki polis ağır yaralı

21:5020/11/2024, Çarşamba
G: 21/11/2024, Perşembe
IHA
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Silahlı saldırı sonucunda 3 polis yaralandı.
Silahlı saldırı sonucunda 3 polis yaralandı.

İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polislere saldıran şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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İzmir'de gözaltı işlemi sırasında polisler silahlı saldırıya uğradı: İki polis ağır yaralı
Gündem / İzmir
20 Kasım, Çarşamba

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.


Şüpheli yakalandı

Polis ekiplerine ateş eden M.S.Ç. isimli şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.


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