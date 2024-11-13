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Tunceli'den acı haber: Atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu

Tunceli'den acı haber: Atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu

20:2513/11/2024, Çarşamba
DHA
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Tunceli'de görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu.
Tunceli'de görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu.

Tunceli'den şehit haberi geldi. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğunu duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Demirtaş, Yiğit'in atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, 13 Kasım 2024 tarihinde atış eğitim alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim
" ifadelerini kullandı.


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