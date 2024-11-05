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MSB acı haberi duyurdu: İstanbul'da Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: İstanbul'da Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu

Semih Bozkuş
21:485/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu.
Meydana gelen kaza sonucu yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada Öz'ün eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığını, ancak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu belirtti.

İstanbul'da Deniz Teğmen
Mustafa Kemal Öz
şehit oldu.
Acı haberi
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) duyurdu.
Bakanlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada, Riva'da
İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı
nda görevli Öz'ün eğitim esnasında meydana gelen kazada yaralandığı belirtildi.
Derhal hastaneye kaldırılan
Öz
'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
şehit
olduğu aktarıldı.

"Şehidimize rahmet, milletimize başsağlığı dileriz"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"
Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
"


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