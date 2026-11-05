Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve iki kritik isim adliyeye geldi
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
ÜÇ KRİTİK İSİM İFADE VERECEK
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
SORUŞTURMADA 433 ŞÜPHELİ BULUNUYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı son açıklamada, 433 şüphelinin bulunduğunu, 112 kişinin tutuklandığını, 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 38 kişinin firari olduğunu bildirdi. Gürlek, 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin mal varlıkları ile banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemi uygulandığını, yaklaşık 30 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini açıkladı.