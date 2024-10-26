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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

15:4926/10/2024, samedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.

Evlilik yıl dönümünde şehit olan mühendise teslim edilen "acı sipariş" çiçekçinin hafızasında

Evlilik yıl dönümünde şehit olan mühendis Zahide Ekici’ye götürdüğü çiçekle bir terör saldırısına dakikalar kala ayrılan çiçekçi Ali Özdemir, "Hayatımın en acı siparişiydi, keşke hiç gitmeseydim,” diyerek o anların yürek burkan detaylarını paylaştı. Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici, eşi tarafından gönderilen evlilik yıl dönümü çiçeğini almak üzere yerleşkenin kapısına geldiğinde hayata veda etti. Çiçeği teslim eden Ali Özdemir ise yaşadığı tarifsiz duyguları anlatırken, o günün zihninden asla silinmeyeceğini söyledi. Eşinin sipariş ettiği kırmızı güller ve çikolatayı teslim etmek için Eryaman’dan TUSAŞ’a gelen Özdemir, terör saldırısından yalnızca 20 dakika önce bölgeden ayrıldığını belirtti. “Siparişi verdik ama keşke vermeseydik. Hayatımın en acı siparişiydi; ölene kadar unutmayacağım bir sipariş,” dedi.


#Kander Babür
#Şehit
#Pençe-Kaplan Operasyonu
#Recep Tayyip Erdoğan

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