Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür'ün ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'ün şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada üs bölgesinde rahatsızlanan Babür'ün tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi. Bakanlık şehide Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
Evlilik yıl dönümünde şehit olan mühendis Zahide Ekici’ye götürdüğü çiçekle bir terör saldırısına dakikalar kala ayrılan çiçekçi Ali Özdemir, "Hayatımın en acı siparişiydi, keşke hiç gitmeseydim,” diyerek o anların yürek burkan detaylarını paylaştı. Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici, eşi tarafından gönderilen evlilik yıl dönümü çiçeğini almak üzere yerleşkenin kapısına geldiğinde hayata veda etti. Çiçeği teslim eden Ali Özdemir ise yaşadığı tarifsiz duyguları anlatırken, o günün zihninden asla silinmeyeceğini söyledi. Eşinin sipariş ettiği kırmızı güller ve çikolatayı teslim etmek için Eryaman’dan TUSAŞ’a gelen Özdemir, terör saldırısından yalnızca 20 dakika önce bölgeden ayrıldığını belirtti. “Siparişi verdik ama keşke vermeseydik. Hayatımın en acı siparişiydi; ölene kadar unutmayacağım bir sipariş,” dedi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetini artırarak saldırmaya devam ettiği Gazze’de anneler her gün evlatlarını toprağa veriyor. Katil İsrail’in saldırılarında Gazzeli bir çocuk, abisinin katledildiği haberini annesine gözyaşları içinde verdi. “Ah anne İbrahim öldürüldü, anne” diyen Gazzeli çocuğun acı içindeki feryadı yürekleri dağladı.
Terör devleti İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar’a ait olduğu iddia edilen 3 ayrı belge ortaya çıktı. Sinvar'ın bizzat kaleme aldığı belirtilen belgelerde, Hamas mücahitlerine İsrailli rehinelerle ilgili verilen talimatlar dikkat çekti. Belgelerin ilkinde, 'İsrailli rehinelerin hayatlarına dikkat edilmesi gerektiği, onların önemli bir pazarlık kozu' olduğu vurgulandı.
İran’ın başkenti Tahran’a, Yahya Sinvar’ın fotoğraf ve çizimlerinin bulunduğu posterler asıldı. İşgalci İsrail’in saldırısında şehit düşen Sinvar’ın fotoğrafları ve Filistin bayraklarıyla donatılan sokaklarda hain saldırı kınandı. Asılan dev afişlerde, "Sinvar fırtınası devam ediyor." ifadesi yer aldı.