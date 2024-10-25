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Yahya Sinvar'ın el yazısıyla yazdığı 3 belge ortaya çıktı: İsrailli esirler için net talimat

Yahya Sinvar'ın el yazısıyla yazdığı 3 belge ortaya çıktı: İsrailli esirler için net talimat

Seren Som
17:1525/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Sinvar'a ait olduğu iddia edilen belgeler ortaya çıktı.
Sinvar'a ait olduğu iddia edilen belgeler ortaya çıktı.

Terör devleti İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar’a ait olduğu iddia edilen 3 ayrı belge ortaya çıktı. Sinvar'ın bizzat kaleme aldığı belirtilen belgelerde, Hamas mücahitlerine İsrailli rehinelerle ilgili verilen talimatlar dikkat çekti. Belgelerin ilkinde, 'İsrailli rehinelerin hayatlarına dikkat edilmesi gerektiği, onların önemli bir pazarlık kozu' olduğu vurgulandı.

Şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın el yazısıyla yazıldığı iddia edilen söz konusu 3 belgeyi
Filistin gazetesi Al-Quds gazetesi
yayınladı.

Belgelerde Hamas mücahitlerine, İsrailli tutukluları güvende tutmaları yönünde talimatlar, 11 tutuklunun isimleri, ayrıca tutukluların sayıları, cinsiyetleri ve yaşları hakkında dağınık rakamlar yer alıyordu.

Birinci belgede
, Muhammed Suresinin 4. ayeti hatırlatıldı.

Muhammed Suresinin 4. ayetinin meali şu şekilde:

(Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır.
Sinvar bu güzel ayeti hatırlattıktan sonra
“Hastaları ziyaret edin, açları doyurun ve esirleri serbest bırakın.”
hadisini yazdı.

Sinvar bu emirle Hamas mücahitlerine, siyonist ordunun elindeki Filistinli rehinelerin serbest bırakılması için 'İsrailli rehinelerin' önemli bir pazarlık kozu olduğunu hatırlattı ve onları güvende tutmaları gerektiği çağrısında bulundu.

İkinci belgede
ise İsrailli esirlerin sayısı, yaşları, asker mi sivil mi, genç mi yaşlı mı oldukları gibi bazı ayrıntılara yer verildi.
İlk bölümde bölge belirtilmeden İsrailli rehinelere ait şu bilgiler yer aldı
:
  • 60 yaş üstü 5 erkek
  • 60 yaş altı 10 erkek
  • 3 asker
  • 40 yaş altı 3 kadın (üstü çizili)
  • 40 yaş üstü 4 kadın
  • Toplam: 25-3 = 22
Orta bölümde yazanlar ise şöyle
:
  • 6 adet askeri üniforma
  • 12 yedek - en yaşlısı 53 yaşında
  • 7 genç sayılmadı 21-27 yaş arası
  • Toplam: 25
Refah ve Gazze olarak ayrılmış bölümde ise şöyle yazdığı ifade ediliyor
:
  • Refah
  • 60 ve 70 yaş üstü 2 erkek.
  • 4 Bedevi (55 yaşında, oğlu 18-22).
  • 39+10+2=51

-

  • Gazze
  • 7 erkek ve kadın asker (6 erkek + 1 kadın).
  • 3 yedek asker.
  • 4 genç
  • 1 Yaşlı (66 yaşında).
  • 1 Bedevi Arap.
  • Toplam: 14
  • (Toplamları 14 değil 16)
Üçüncü belgede
ise çoğunluğu yaşlı kadın tutukluların isimleri yer alıyordu:
  1. Nili Eliyahu Margalit, kadın, 41, hemşire.
  2. Tamar Shalom Metzger, kadın, 78.
  3. Raymond Nahum Kirscht, kadın, 36, hasta.
  4. Elena Julian Turbanov, kadın, 50, Rus.
  5. Noraline Babdella, kadın, 60, Filipinli/İsrailli.
  6. Irina Tatem, kadın, 73, Rus.
  7. Bethlehem Yehuda, kadın, 49, Amerikalı.
  8. Merav Ben Yamin Tal, kadın, 53.
  9. Mordecai'nin düşmanı bir kadın mahkum, 75.
  10. Ophelia Rothman, kadın, 77.
  11. Detiza Hyman, kadın, 84.


#Yahya Sinvar
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