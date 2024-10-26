Hayatımın en acı siparişi: Keşke teslim etmeseydik

TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir, yaşananlardan dolayı üzgün. Olayla ilgili konuşan Özdemir, “Teslimatı yaptık ama keşke yapmasaydık. Hayatımın en acı siparişiydi, ölene kadar unutmayacağım bir sipariş. Keşke biraz daha önce ya da daha sonra gitseydik de o sipariş gitmeseydi” dedi.





Yalçın Ekici Zahide Güçlü Ekici

20 DAKİKAYLA KURTULDU

TUSAŞ'ta mühendis olarak çalışan 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Sipariş edilen çiçeği Eryaman'dan TUSAŞ'a götüren Ali Özdemir de saldırıdan 20 dakika arayla kurtuldu. Özdemir, “Hiçbir şeyden haberimiz yoktu ve dükkana döndük. Saat 16.00 civarı orada terör saldırısı olduğunu öğrendik. Baktığımızda tam bizim çiçeği bıraktığımız yerde olduğunu ve Zahide Hanım'a giden çiçeği bizim bıraktığımızı anladık. Çok üzüldük” şeklinde konuştu.





Yaralıların durumu stabil

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaştan 14'ünün taburcu edildiğini, tedavisi devam eden 8 yaralının ise durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.





Fahrettin Altun

Medya sorumlu davranmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısının görüntüleriyle ilgili olarak medyanın sorumlu davranmadığını söyledi. Altun, “Maalesef terör örgütü mensuplarının propagandasına alet olacak şekilde bazı görüntüler servis edildi. Biz elbette bu görüntüleri kim servis ettiyse, bu terör örgütünün propagandasına bilerek ya da bilmeyerek kim hizmet ettiyse bu anlamda onların üzerine gideceğiz. Başsavcılığımız sürecin soruşturmasını gerçekleştirecek” dedi.





Siyonistlere hizmet ediyorlar

Dünya Müslüman Alimler Birliği, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınadı. Açıklamada, “Terörizm, ister İsrail gibi bir ülkeden, ister herhangi bir gruptan ya da bireyden gelsin, insani ve dini ilkelere aykırıdır. Bu tür terör eylemleri yalnızca Müslüman halklar arasında kaos yaymayı ve fitne çıkarmayı amaçlayan Siyonist işgal devletine hizmet etmektedir” ifadesine yer verildi. Öte yandan TBMM heyetinin Kolombiya ziyareti kapsamında, And Parlamentosu’nun 45. yıl dönümü törenlerinde de saldırıda hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.











