İETT otobüsü polisi şehit etti

Bakırköy’de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale eden trafik polislerine İETT otobüsü çarptı. Acı olayda 2 çocuk babası 33 yaşındaki polis memuru Oğuz Yürümez şehit oldu. Otobüs ise refüje çarparak durabildi.
Zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale eden trafik polisine İETT otobüsü çarptı. Kaza, dün saat 06.20 sıralarında İstanbul Bakırköy'e bağlı Osmaniye Mahallesinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zabıta aracı ve otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü trafik polislerine çarptı. Otobüs refüje çarparak ancak durabildi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İETT otobüsünün altında kalan 33 yaşındaki polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra şehit polisin naaşı Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Yürümez'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Otopsi işlemleri tamamlanan şehit trafik polisi Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2012'de teşkilata katılan Ogün Yürümez'in farklı birimlerde üstün başarıyla görevini yerine getirdiğini söyledi. Aktaş, “Şehitlik mertebesinde yetişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Tören mangasınca omuzlarda taşınan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a uğurlandı. Uçakla Trabzon'a getirilen şehit polisin naaşı, buradan kara yoluyla Giresun'a götürüldü. Ogün Yürümez bugün Eynesil'e bağlı Aralık köyü Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.