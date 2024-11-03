İETT otobüsünün çarptığı şehit polis memuru için tören düzenlendi

"Şehitlik mertebesinde yetişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin bize yüklediği sorumluluklar var. Polis teşkilatı olarak İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehit polis memuru kardeşimiz olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum"