Diyarbakır' da otomobil, süt kamyonu ve öğretmen servisinin karıştığı kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı. Öğretmenlerin Dicle ilçesinde Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptığı öğrenildi.