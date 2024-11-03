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Bakırköy'de korkunç kaza! İETT otobüsü trafik polisi ekibine çarptı: 1 şehit

Bakırköy'de korkunç kaza! İETT otobüsü trafik polisi ekibine çarptı: 1 şehit

07:253/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
DHA
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Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.
Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik polisi, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.

Bakırköy'de zabıta aracı ile otomobilin karıştığı kazaya müdahale etmek için gelen trafik polisi ekibine sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü çarptı. Kazada trafik polisi Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu.

E-5 kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobilin karıştığı hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza bölgesinde ekipler güvenlik önlemi aldığı sırada 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarptı.


Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in naaşı morga kaldırıldı.



#trafik kazası
#Bakırköy
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#şehit

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