İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: 8 araç zarar gördü yaralılar var

M2 Yenikapı - Hacıosman Metrosu Taksim İstasyonu'nda asansör ve yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor. Metroyu kullanmak isteyen özellikle engelli vatandaşlar arızalar nedeniyle mağdur oluyor. İBB'nin sorunu çözmemesi vatandaşları isyan ettirdi. Metroya inmek için asansörü ve merdiveni kullanamayan engelli vatandaş Ramazan Kayhan, "Taksim'de bu durum sürekli böyle, haftanın 3 günü, 4 günü çalışmıyor. Şu asansör 10 gündür çalışmıyor. Mağdur kaldım burada, gitmem lazım gidemiyorum.” sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.