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İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: 8 araç zarar gördü yaralılar var

İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: 8 araç zarar gördü yaralılar var

10:211/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
IHA
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Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracının 8 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracının 8 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.



Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelerek 8 araca çarptı.


Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.


#İSTAÇ
#İBB
#trafik kazası

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