İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı dehşet saçtı: 8 araç zarar gördü yaralılar var

Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracının 8 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 8 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelerek 8 araca çarptı.
Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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