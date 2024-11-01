Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Metrobüs kazası sanıkları 15 yılla yargılanacak

Metrobüs kazası sanıkları 15 yılla yargılanacak

Şahin Şen
04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Küçükçekmece'de bir kişinin öldüğü, 51 kişinin yaralandığı 29 Ağustos'taki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, vefat eden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Mecidiyeköy'de yangın paniği: Metrobüs ve otobüslerden sonra yürüyen merdivenler de yanmaya başladı

İstanbullunun yürüyen merdiven çilesi bitmiyor. Daha önce gündeme sık sık bozulmasıyla veya çalışmamasıyla gelen yürüyen merdivenlerde bu kez yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yaşanan olaydan sonra 'Metrobüsler, otobüslerden sonra, yürüyen merdivenler de yanmaya başladı.' yorumları yapıldı.


#istanbul
#ibb
#metrobüs
#kaza
#mahkeme kararı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu