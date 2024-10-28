İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı trafiği: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbulluların toplu taşımada yaşadığı sıkıntılar bitmek bilmiyor. Özellikle metrobüs hattındaki arızalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu durum vatandaşın gideceği yere ulaşmasında büyük sıkıntı yaratıyor. Sık sık yangın ve arızalarla gündeme gelen metrobüsler vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalanan araç köprüden geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Metrobüsten inen insanların başka bir araca geçtiği görüldü.