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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

13:5228/10/2024, Pazartesi
AA
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İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli açıklandı.
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli açıklandı.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.

Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
#İstanbul Valiliği
#Fatih

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