Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi kim ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlendi.

Programda, AK Parti’nin sosyal politikalar alanındaki kuruluş felsefesi ve gelecek dönem hedefleri ele alınırken, yoksullukla mücadele, gelir dağılımında adaletin sağlanması, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin sosyal politika tecrübesinin uluslararası alana aktarılması konuları öne çıktı.

"Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım"

Burada konuşan Ala, AK Parti’nin iktidara geldiğinde Dünya Bankası’nın uluslararası verilerine göre nüfusun yüzde 30,4’ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlatarak, "Dünya Bankası daha sonra hesaplama yöntemlerini değiştirdi. Bugün tabii ki yine sorunlar var. Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım. Burada hiç tereddüt yok. Kişi başına gelir de 3 bin 500 dolardı, bugün 18 bin 500 dolar. Gayrisafi milli hasıla 238 milyar dolardı, bugün 1,6 trilyon dolar. Yapacağımız çok iş var. Sosyal politikaları o kadar çok önemsiyoruz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı kurduk. Aile, kadın olmadan sosyal politikalar olmaz. Bunun şuuru içerisinde Bakanlığı kurduk. Ortaya koyacağımız iyi uygulamalar önemli. ’Türkiye, gönül coğrafyası olarak Türkiye’den büyüktür’ diyoruz, AK Parti’de bir siyasal partiden büyüktür. AK Parti’nin sahadaki temsilcilerimizin ortaya koyacağı pratik sadece illerini ve ilçelerini ilgilendirmiyor, coğrafyamızın dışındaki bütün kardeşlerimizi ilgilendiriyor, insanlığı ilgilendiriyor. Çünkü, erdemli, vicdanlı bir sosyal politikalar anlayışına sadece Türkiye’nin değil, 3’te 1’ini yoksulluk sınırı altında bırak beceriksiz yönetimlerin ve o anlayışın değil, bütün dünyanın ihtiyacı var" diye konuştu.

"Kuruluş felsefemiz yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele"

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelenin partinin kuruluş felsefesi olduğunu dile getirerek, "AK Parti’nin kuruluş deklarasyonuna bakın, bu üçünü göreceksiniz. Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur. Kim bu çalışmayı ortaya koymuyorsa AK Parti felsefesini bilmiyor demektir. Onun için hep birlikte bunları ortaya koyacağız, çünkü kuruluş felsefemiz bu ve milletimizin bizden beklentisi budur" diye konuştu.

"Atılan bir adım İslam dünyasında geometrik sonuç doğuruyor"

Sosyal politikaların sadece yoksullukla mücadeleden ibaret olmadığını, aynı zamanda kadın ve aile konusunda da çalışmaların ortaya konulması gerektiğine dikkati çeken Ala, "Bangladeş’ten baktığınız zaman, Sudan’dan baktığınız zaman, Afganistan’dan, Pakistan’dan baktığınız zaman herkes Türkiye’den tecrübe aktarımı, birikim, bir öneri istiyor. Burada attığımız bir adım İslam dünyasında geometrik sonuç doğuruyor. Onlarla birlikte düşünmeliyiz" diye konuştu.

"Dünyada müthiş bir gelişme var ama müthiş de bir adaletsizlik var"

Türkiye’nin insanlığa karşı sorumluluğunun arttığını dile getiren Ala, "Bugün Amerika’daki bir şirketin piyasa değeri Sahra Altı Afrika’daki 50 ülkenin tamamının toplam gayrisafi milli hasılasının 2 katı. Bunda bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Arap ülkelerinin toplam gayrisafi milli hasılalarının 2 katı. Bugün gelişmiş ülkeler, dünyadaki gelirin yüzde 70’ine sahip. O şirketin ederi, gelişmemiş ülkeler kategorisinde olan ülkelerin bütün üretimlerinin neredeyse 10 katı. Dünyada müthiş bir gelişme var ama müthiş de bir adaletsizlik var" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm boynunu bükmüşlerin tespiti, takibi ve tahkiki bizim boynumuzun borcudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu ise başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla, fikir ve eylem birliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Engellilerimizin, yaşlılarımızın, yoksullarımızın, şehit ve gazi ailelerimizin, bağımlılık mağduru gençlerimizin, mülteci kardeşlerimizin velhasıl tüm boynunu bükmüşlerin tespiti, takibi ve tahkiki bizim boynumuzun borcudur. Genel Merkezimiz çatısı altında bizler, başkan yardımcılarımız, komisyonlarımız bölge bölge hep sizin yanınızda olacaktır. Unutmayalım, biz yaptığımız bu faaliyetlerle kimsenin rızkını vermiyoruz, çünkü rızık Allah’tandır. Biz hastalarımıza şifa veriyor değiliz, çünkü şifa Allah’tandır. Biz, bir şehidin yavrusunun başını okşayınca ona fazladan bir izzet veriyor değiliz, çünkü izzeti veren Allah’tır. Biz yalnızca onların bizdeki hakkını onlara veriyoruz. Şayet başarabilirsek de insanlıktan, insanlık onurundan kendi nasibimizi alıyoruz."

Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu katıldı.

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş