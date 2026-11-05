Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi kim ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur

Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi kim ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur

13:34, 05/11/2026, Perşembe
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Efkan Ala: Kuruluş felsefemizi kim ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelenin AK Parti’nin kuruluş felsefesi olduğunu dile getirerek, "AK Parti’nin kuruluş deklarasyonuna bakın, bu üçünü göreceksiniz. Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur" dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlendi.

Programda, AK Parti’nin sosyal politikalar alanındaki kuruluş felsefesi ve gelecek dönem hedefleri ele alınırken, yoksullukla mücadele, gelir dağılımında adaletin sağlanması, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve Türkiye’nin sosyal politika tecrübesinin uluslararası alana aktarılması konuları öne çıktı.

"Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım"

Burada konuşan Ala, AK Parti’nin iktidara geldiğinde Dünya Bankası’nın uluslararası verilerine göre nüfusun yüzde 30,4’ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlatarak, "Dünya Bankası daha sonra hesaplama yöntemlerini değiştirdi. Bugün tabii ki yine sorunlar var. Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım. Burada hiç tereddüt yok. Kişi başına gelir de 3 bin 500 dolardı, bugün 18 bin 500 dolar. Gayrisafi milli hasıla 238 milyar dolardı, bugün 1,6 trilyon dolar. Yapacağımız çok iş var. Sosyal politikaları o kadar çok önemsiyoruz ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı kurduk. Aile, kadın olmadan sosyal politikalar olmaz. Bunun şuuru içerisinde Bakanlığı kurduk. Ortaya koyacağımız iyi uygulamalar önemli. ’Türkiye, gönül coğrafyası olarak Türkiye’den büyüktür’ diyoruz, AK Parti’de bir siyasal partiden büyüktür. AK Parti’nin sahadaki temsilcilerimizin ortaya koyacağı pratik sadece illerini ve ilçelerini ilgilendirmiyor, coğrafyamızın dışındaki bütün kardeşlerimizi ilgilendiriyor, insanlığı ilgilendiriyor. Çünkü, erdemli, vicdanlı bir sosyal politikalar anlayışına sadece Türkiye’nin değil, 3’te 1’ini yoksulluk sınırı altında bırak beceriksiz yönetimlerin ve o anlayışın değil, bütün dünyanın ihtiyacı var" diye konuştu.

"Kuruluş felsefemiz yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele"

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelenin partinin kuruluş felsefesi olduğunu dile getirerek,
"AK Parti’nin kuruluş deklarasyonuna bakın, bu üçünü göreceksiniz. Kim bunu ihlal ediyorsa AK Parti’ye ihanet ediyordur. Kim bu çalışmayı ortaya koymuyorsa AK Parti felsefesini bilmiyor demektir. Onun için hep birlikte bunları ortaya koyacağız, çünkü kuruluş felsefemiz bu ve milletimizin bizden beklentisi budur"
 diye konuştu.

"Atılan bir adım İslam dünyasında geometrik sonuç doğuruyor"

Sosyal politikaların sadece yoksullukla mücadeleden ibaret olmadığını, aynı zamanda kadın ve aile konusunda da çalışmaların ortaya konulması gerektiğine dikkati çeken Ala, "Bangladeş’ten baktığınız zaman, Sudan’dan baktığınız zaman, Afganistan’dan, Pakistan’dan baktığınız zaman herkes Türkiye’den tecrübe aktarımı, birikim, bir öneri istiyor. Burada attığımız bir adım İslam dünyasında geometrik sonuç doğuruyor. Onlarla birlikte düşünmeliyiz" diye konuştu.

"Dünyada müthiş bir gelişme var ama müthiş de bir adaletsizlik var"

Türkiye’nin insanlığa karşı sorumluluğunun arttığını dile getiren Ala, "Bugün Amerika’daki bir şirketin piyasa değeri Sahra Altı Afrika’daki 50 ülkenin tamamının toplam gayrisafi milli hasılasının 2 katı. Bunda bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Arap ülkelerinin toplam gayrisafi milli hasılalarının 2 katı. Bugün gelişmiş ülkeler, dünyadaki gelirin yüzde 70’ine sahip. O şirketin ederi, gelişmemiş ülkeler kategorisinde olan ülkelerin bütün üretimlerinin neredeyse 10 katı. Dünyada müthiş bir gelişme var ama müthiş de bir adaletsizlik var" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm boynunu bükmüşlerin tespiti, takibi ve tahkiki bizim boynumuzun borcudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu ise başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla, fikir ve eylem birliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Engellilerimizin, yaşlılarımızın, yoksullarımızın, şehit ve gazi ailelerimizin, bağımlılık mağduru gençlerimizin, mülteci kardeşlerimizin velhasıl tüm boynunu bükmüşlerin tespiti, takibi ve tahkiki bizim boynumuzun borcudur. Genel Merkezimiz çatısı altında bizler, başkan yardımcılarımız, komisyonlarımız bölge bölge hep sizin yanınızda olacaktır. Unutmayalım, biz yaptığımız bu faaliyetlerle kimsenin rızkını vermiyoruz, çünkü rızık Allah’tandır. Biz hastalarımıza şifa veriyor değiliz, çünkü şifa Allah’tandır. Biz, bir şehidin yavrusunun başını okşayınca ona fazladan bir izzet veriyor değiliz, çünkü izzeti veren Allah’tır. Biz yalnızca onların bizdeki hakkını onlara veriyoruz. Şayet başarabilirsek de insanlıktan, insanlık onurundan kendi nasibimizi alıyoruz."

  • Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'fon' açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar bu işlerin içerisine girmiş

Başlıklar :efkan alaak partiAK Parti Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026