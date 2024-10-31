Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 17 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir cipte izleyenleri hayrete düşürecek teknik hata kazaya sebebiyet verdi. Gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen Nevide Y. otomobil, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda olan yayalar, aracı fark edip, ezilmekten son anda kurtuldu. Dönerek ilerlemeye devam eden otomobil, elektrik trafosunu devirdikten sonra tekrar caddeye gelip durdu. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.