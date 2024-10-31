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Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 17 yaralı

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 17 yaralı

10:4031/10/2024, Perşembe
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır' da otomobil, süt kamyonu ve öğretmen servisinin karıştığı kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı. Öğretmenlerin Dicle ilçesinde Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 21 AGC 159 plakalı öğretmen servisi, 34 FJS 69 plakalı otomobil ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, Sur ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan, öğretmenlerin Dicle ilçesinde Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda görev yaptığı kaydedildi.



#Diyarbakır
#trafik kazası
#kaza

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