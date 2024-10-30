Bakırköy'de feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

İstanbul'da bir İETT otobüsü şoförü, tek şeritli yolda yaptığı tehlikeli sollama ile hem yolcuların hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Kemerburgaz - Cendere yolunda gerçekleşti. İddiaya göre bir İETT otobüsü şoförü, tek şeritli yolda sollamaya kalkışarak hem otobüsteki yolcuları hem de diğer araçlardaki sürücü ve yolcuları tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün yaptığı riskli manevralarla trafiği tehlikeye soktuğu anlar net bir şekilde görüldü.