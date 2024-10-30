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Bakırköy'de feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Bakırköy'de feci kaza: İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

13:5330/10/2024, Çarşamba
AA
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Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy’de 80 yaşında bir kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücünün ifadesi alındı.

Bakırköy'de, İETT otobüsünün çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç T'ye, Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarptı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.


Sevinç T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sürücünün ifadesi alındı

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan sürücü Murat Ş, Çırpıcı Parkı'nın önünde bulunan ışıklarda beklediğini söyledi.


Bu sırada yolcuları indirdiğini, ardından yeşil ışık yandığında hareket ettiğini belirten sürücü, otobüsün sol orta kısmında bir kişinin otobüsün altında kaldığını gördüğünü, olay yerinde durduğunu, sağlık ekiplerine durumu bildirdiğini kaydetti.



#Bakırköy
#İETT
#otobüs

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