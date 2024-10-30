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Polis memuru kavgada öldü

Polis memuru kavgada öldü

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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İzmir’in Çiğli ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel (50) hayatını kaybetti.

İzmir’de bir iş yerinde yaşanan silahlı kavgada silahla ağır yaralanan Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel (50) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Çiğli ilçesi İnönü Mahallesi 9501 Sokak’ta yaşandı. Alkollü içecek satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı.


Mehmet Sıddık Temel

OLAY GÜNÜ İZİNLİYDİ

Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği’nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Temel, tabanca ile vuruldu. Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiğini, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp kaçtıklarını tespit etti. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü.


Trafik magandası polisi kandıramadı: Paylaştığı videolarla kendisini ele verdi

İstanbul Sarıyer’de, bir motosiklet sürücüsü abartı egzoz ile aşırı hız yaptığı anlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şahsın E.A, isimli kişi olduğunu tespit etti. Kontrol noktasında şahsı yakalayan polis ekipleri, sürücü E.A'ya, dikiz aynasız araç kullanmaktan bin 506 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 325 TL para cezası kesti. Şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. Motosiklet sürücüsü, polisleri kandırmak için ne kadar çaba göstersede sosyal medyada paylaştığı videolar kendisini ele verdi.


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