Polis memuru kavgada öldü

İzmir’in Çiğli ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel (50) hayatını kaybetti.
İzmir’de bir iş yerinde yaşanan silahlı kavgada silahla ağır yaralanan Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel (50) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Çiğli ilçesi İnönü Mahallesi 9501 Sokak’ta yaşandı. Alkollü içecek satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı.
OLAY GÜNÜ İZİNLİYDİ
Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği’nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Temel, tabanca ile vuruldu. Temel kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri otomobillerle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiğini, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp kaçtıklarını tespit etti. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü.