Polis memuru kavgada öldü

İstanbul Sarıyer’de, bir motosiklet sürücüsü abartı egzoz ile aşırı hız yaptığı anlarını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, şahsın E.A, isimli kişi olduğunu tespit etti. Kontrol noktasında şahsı yakalayan polis ekipleri, sürücü E.A'ya, dikiz aynasız araç kullanmaktan bin 506 TL, makas atmaktan 6 bin 439 TL, takip mesafesine uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 325 TL para cezası kesti. Şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. Motosiklet sürücüsü, polisleri kandırmak için ne kadar çaba göstersede sosyal medyada paylaştığı videolar kendisini ele verdi.