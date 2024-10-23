Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: Biri polis 3 kişi yaralandı

Y.T.O'nun oğlu K.O'nun da aracın kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine, olay yerinde görevli diğer polis memuru saldırıyı durdurmak için silahını ateşledi. Polisin açtığı ateş sonucu Y.T.O. ve K.O. yaralandı.