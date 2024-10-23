Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: Biri polis 3 kişi yaralandı

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Üsküdar'da Bulgurlu Mahallesi'nde otomobildeki polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu. Otomobildeki diğer polis memuru silahla şüpheliye ve arkasından gelen babasına ateş ederek etkisiz hale getirdi.
Bulgurlu Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde, Y.T.O'nun çekiçle saldırdığı görevli polis memuru kafasından yaralandı.
Polisler karşılık verdi
Polisler karşılık verdi
Y.T.O'nun oğlu K.O'nun da aracın kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine, olay yerinde görevli diğer polis memuru saldırıyı durdurmak için silahını ateşledi. Polisin açtığı ateş sonucu Y.T.O. ve K.O. yaralandı.
Olayda kafasından yaralanan polis ile baba ve oğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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